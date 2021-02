Svensk myndighed retter skarp kritik af ny, stor ø i København

Planerne om at opføre den kunstige ø Lynetteholm ud for København vil få så omfattende konsekvenser for miljøet, at det er svært overhovedet at retfærdiggøre det storstilede projekt.

Sådan lyder kritikken i et høringssvar fra Skåne län, der er en region bestående af 33 kommuner i det sydlige Sverige. Den svenske myndighed kan ikke bakke op om Lynetteholm. Begrundelsen er, at de negative konsekvenser for miljøet ikke står mål med de samfundsmæssige gevinster ved at opføre den kunstige ø.

»Behovet for at inddrage området til byudvikling er meget uklar og kan dårligt begrunde et indgreb, som permanent gør krav på 280 hektar havområde, som går tabt for evigt«, står der i høringssvaret.