Med hængelåse og politianmeldelser kæmper Miljøvenner for at redde københavnernatur

Aktivister fra miljøbevægelsen Extinction Rebellion lænkede sig fredag morgen til hegnet ved Amager Fælled, hvor der gøres klar til at bygge boligblokke på et areal, der tidligere har været fredet.

Nøglerne til låsene har de sendt til miljøminister Lea Wermelin (S) og hendes ægtefælle, Jonas Bjørn Jensen, der er bestyrelsesmedlem i By og Havn og samtidig sidder for socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation. De to opfordres i brevet med nøglerne til at sætte aktivisterne og naturen fri.

Aktionen indgår i miljøtilhængeres indsats for at få standset byggeriet på det, de har navngivet Lærkesletten – et område, som skal bebygges for at skaffe penge til byggeriet af metroen.

En af aktivisterne er Ida Dalsgaard Nicolaisen, der med aktionen vil sætte fokus på de problemer, hun ser med at få overholdt naturbeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med byggeplanerne.