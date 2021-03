Overborgmester Lars Weiss undskylder for krænkelser på rådhuset

Undskyld.

Sådan lyder det nu fra overborgmester Lars Weiss (S) på vegne af økonomiudvalget i Københavns Kommune til de kvinder, der har oplevet, at de blev krænket af tidligere overborgmester Frank Jensen (S).

Det er et enigt økonomiudvalg, der på et ekstraordinært møde fredag eftermiddag har besluttet, at en undskyldning er på sin plads. Den er nedfældet i en såkaldt protokolbemærkning:

»Overborgmesteren undskylder på vegne af Økonomiudvalget som ansvarlig for arbejdsforholdene i Københavns Kommune til de personer, der har været udsat for uønsket fysisk og verbal opmærksomhed, således som det er beskrevet i advokatundersøgelsen gennemført af Kromann Reumert. Økonomiudvalget er enige om, at vi som arbejdsplads skal følge tættere op fremover i eventuelt tilsvarende sager, så de krænkede ikke står alene«.