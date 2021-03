Nævn skal afgøre strid om særligt dyr på Amager Fælled

Danmarks Naturfredningsforening gør nu alvor af truslen om at klage til Planklagenævnet over byggeriet på Amager Fælled.

Ifølge foreningen er klagen så alvorlig, at den bør have opsættende virkning på byggeriet. I så fald vil det betyde, at bygherrerne slet ikke kan gå i gang med byggeriet, der foreløbig er i en indledende fase, hvor hegnet rundt om byggepladsen er sat op. Hvorvidt klagen skal have opsættende virkning, er dog op til klagenævnet at vurdere.

»Sagen er principiel. Når vi bygger på områder med strengt beskyttede arter, har vi jævnfør de internationale regler en forpligtelse til at sørge for, at de arter under ingen omstændigheder lider skade. Det ser man stort på her, og Danmark skal ikke være førende med hensyn til at udvande de internationale regler«, siger præsident Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening.

Det gennemgående i klagen fra Danmarks Naturfredningsforening er, at bygherrerne ikke har sikret en tilstrækkelig beskyttelse af den såkaldte »økologiske funktionalitet«, der er fastlagt i EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.

Mere konkret handler det om stor vandsalamander, der tilhører en gruppe af arter, som nyder en særlig ret til beskyttelse. Den op til 16 centimeter lange padde vil bygherrerne blandt andet skærme ved at opføre et stendige rundt om byggepladsen, der sikrer, at padden hverken under eller efter byggeriet kommer i karambolage med udnyttelsen af området.