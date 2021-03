Foreløbig ruller der ingen hoveder efter regnskabsrod for 50 millioner kroner i København

Det kan ikke udelukkes, at et hul i kassen på 50 millioner kroner skal koste hoveder i teknik- og miljøforvaltningen i København. Men foreløbigt bliver næste skridt, at der skal kastes mere lys over sagen.

Det er konklusionen på et møde i teknik- og miljøudvalget mandag aften, hvor politikerne blev klogere på en rapport fra kommunens intern revision, der blev offentliggjort i sidste uge, og som konkluderer, at teknik- og miljøforvaltningen i en årrække har udbetalt løn for 48,2 millioner kroner, som politikerne ikke har givet bevilling til. Overforbruget skyldes i hovedtræk mangelfuld overvågning og tilsyn med medarbejdernes registrering af timer.

På mødet fik politikerne gennemgået rapporten, og efterfølgende vedtog de, at forvaltningen sammen med kommunens juridiske afdeling skal se nærmere på, om der er »grundlag for ansættelsesretslige konsekvenser«, som det fremgår af dagsordenen.

Det er nødvendigt, mener Socialdemokratiets medlem af teknik- og miljøudvalget Andreas Keil, der understreger, at han indtil videre har tillid til forvaltningen.