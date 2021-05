Bekymring for antal ansøgere og fagligt niveau. Ministeren er »parat til at se på det hele«

Mens kommunerne i hovedstadsområdet kæmper med massiv mangel på pædagoger for at indfri løftet om minimumsnormeringer, så viser den mest oplagte løsning sig at være ubrugelig.

For over de seneste år har antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen været faldende, i en sådan grad at Københavns Professionshøjskole står tilbage med flere hundrede tomme pladser. Samtidig falder antallet af ansøgere, der har pædagoguddannelsen som førsteprioritet.

Derfor bør regeringen ikke øge optaget af studerende på uddannelsen, sådan som man normalt gør, når der mangler hænder inden for en bestemt profession, lyder advarslen fra dekan Annegrete Juul, der kalder situationen »gravalvorlig«.