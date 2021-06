Pædagoger er en sjælden race i nogle københavnske institutioner

Når forældre i København afleverer deres børn i daginstitution, kan de opleve, at det kun er én af fire medarbejdere, der er uddannet pædagog.

Det viser nye tal for pædagogandelen i de københavnske daginstitutioner, som Politiken har fået indblik i.

Det er velkendt, at der over en bred kam er mangel på pædagoger i mange af kommunerne i hovedstadsområdet, der har svært ved at leve op til de nye minimumsnormeringer. De nye tal giver et langt mere detaljeret indblik i, hvor slemt det står til med pædagogmanglen i enkelte vuggestuer og børnehaver.