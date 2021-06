Vil undgå, at Fredens Havn genopstår: By og Havn kan overtage statsligt søterritorium for at undgå en ny pirathavn i København

Når de sidste skibe og vrag er fjernet, kan pirathavnen genopstå, advarer Kystdirektoratet. Det lægger op til, at By og Havn skal overtage ansvaret for at beskytte Erdkehlgraven mod atter at blive en skibskirkegård.