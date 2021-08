Mathilde på 21 bor hos sin mor: »Jeg er så parat til at få mit eget«

I seks måneder har flyttekasserne med Ikea-ting stået pakket og klar i kælderen på Bindeleddet i Gladsaxe, hvor 21-årige Mathilde Pehrson bor hos sin mor. Det seneste år har hun holdt sabbatår, og da corona først udskød hendes rejseplaner og siden kørekortet, blev projektet at flytte hjemmefra. Men det er langtfra gået så nemt, som hun havde regnet med.

»Jeg er gået fra at glæde mig til at få mit eget, hvor jeg bare skulle tage hensyn til mig selv, til at stå i venteposition, hvor jeg hele tiden håber på, at det sker i næste måned«, siger hun.

Lejligheden i Gladsaxe er en almen bolig på 86 kvadratmeter. Fra entréen er der adgang til et lille køkken, en stue og to soveværelser. I det ene bor Mathilde, i det andet bor hendes mor, Linette Pehrson.