Politiker om Kødbyen: »Vi troede, det var arvesølvet, men det er faktisk et håndværkertilbud«

Kødbyen i København er lykkedes som et kreativt erhvervsområde. Det er et inkluderende sted, hvor der er plads til både restaurantbesøgende og stofbrugere. Rosende ord er der nok af i en rapport udarbejdet af IRIS Group for København Kommune fra marts sidste år.

Men nu viser en ny rapport, at bygningerne er slidte, både inde og ude, og det kan vise sig at blive en dyr omgang for skatteborgerne i Københavns Kommune.

Det er Rambøll, som står bag undersøgelsen, der viser, at en omfattende renovering af Kødbyen vil koste et sted mellem 1 og 1,6 milliarder kroner. Det er kommet efter flere års manglede vedligeholdelse. Vurderingen fra Rambøll er, at beløbet kun vil stige, hvis der ikke sættes ind nu.