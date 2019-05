Her er partiernes mærkesager til valget

Partierne kæmper om din stemme, men hvad er ifølge dem selv deres vigtigste mærkesager?

Politiken giver dig her et overblik over, hvad partierne vil, hvis de får del i magten.

Ulighed.

Socialdemokratiet vil bekæmpe økonomiske ulighed ved at målrette eksempelvis arveafgiften, så efterladte slipper for at betale skat af arv på mindre end en halv million kroner, mens skatten øges for dem, der arver mere. Partiet vil også øge skatten på kapitalindkomst fra udlejningsejendomme og obligationer samt indtægter fra høje aktieindkomster. Partiet ønsker desuden at indføre en ny ret til tidligere pension målrettet nedslidte danskere.

Klimapolitik. Socialdemokratiet vil blandt andet oprette en ny global fond, der skal investere i grønne løsninger og teknologier. Fonden etableres med 20 mia. kr. fra den danske stat.

Udlændingepolitik. Socialdemokratiet vil indføre et loft for, hvor mange nye ikkevestlige udlændinge der kan komme til Danmark på et år. Partiet vil også oprette et modtagecenter uden for Europa. Målet er, at det fremover kun skal være muligt for flygtninge at få asyl i Danmark som kvoteflygtning gennem FN.





Øverst på listen over mærkesager hos Nye Borgerlige står tre udlændingepolitiske krav. Der skal indføres et stop for asyl. Udlændinge skal forsørge sig selv. Og kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Nye Borgerlige ønsker desuden en øvre grænse for antallet af mennesker, der årligt kan tildeles indfødsret ved lov.

Økonomisk politik. Nye Borgerlige vil begrænse antallet af opgaver, der løses af det offentlige. På den måde kan skattetrykket sænkes. Konkret vil partiet blandt andet afskaffe arveskatten i forbindelse med generationsskifte i virksomheder og sætte ejendomsskatterne ned.

Udfodring af islam. Nye Borgerlige mener, at islam er i opposition til demokrati og frihedsrettigheder. Derfor skal muslimske trossamfund fratages deres rettigheder i Danmark – herunder vielsesret, mulighed for at modtage skattefri bidrag og mulighed for at importere prædikanter på en særlig opholdstilladelse.





Klima. Alternativets altoverskyggende hjertesag, klimaet, skal i fokus med oprettelsen af et grønt superministerium og en medfølgende investering i grøn omstilling på 80 mia. kr. over fire år. Pengene skal komme fra blandt andet beskatning af pensioner. Derudover vil partiet indføre afgifter på flyrejser og kød.

Nordsøen og naturen. Foruden det grønne superministerium vil Alternativet have et stop for ’oliejagt’ i Nordsøen og desuden igangsætte et arbejde, der skal sikre, at 20 pct. af hele Danmark bliver til natur.

Stress. Alternativet vil have et opgør med ’stress-samfundet’, og det skal ske via indførelsen af en 30 timers arbejdsuge og udbetaling af kontanthjælp uden modkrav.





Sundhed. Konservative vil have et ’nært’ sundhedsvæsen, og derfor skal der uddannes 100 flere praktiserende læger, og antallet af lægepraksisser skal øges i hele landet. Prisen for en cigaretpakke skal desuden hæves til 60 kr.

Retsvæsenet. Konservative vil uddanne flere politibetjente, hæve straffen for personfarlig kriminalitet og indbrud og give mulighed for at skærpe straffen for kriminalitet begået i såkaldte ghettoområder.

Skat. Alle lønmodtagere skal have skattelettelser, og ideelt set skal topskatten helt afskaffes og erstattes af en flad skat på 33 pct., mener Konservative, som også vil lette boligskatterne med i alt 13 mia. kr. og afskaffe arveafgiften.





Ulighed. SF vil bekæmpe ulighed ved gradvis at fjerne brugerbetaling på tandpleje og psykologhjælp i sundhedssystemet og ved at afskaffe kontanthjælpsloftet.

Klima. SF vil forbedre klima og miljø ved at tvinge landbruget og erhvervslivet til at bidrage markant mere til den grønne omstilling. SF vil bruge penge på flere elbiler og billigere tog, som skal gøre danskernes transportvaner mere klimavenlige.

Offentligt ansatte. SF vil have en ’ro på-reform’, der gør op med tests og karakterræs på skoler og uddannelser. Den skal også sikre bedre tid til velfærd gennem flere sygeplejersker, pædagoger og sosu’er.





Udlændinge. Venstre vil have en fast udlændingepolitik. Udgangspunktet er, at flygtninge skal bidrage og integreres, mens de er i Danmark, men når der er fred i deres hjemlande, skal de vende tilbage. Man vil fastholde den lave integrationsydelse og fortsat sænke den. Partiet vil have lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Sundhed. Venstre vil bruge flere penge på sundhed. Regionerne skal nedlægges, og der skal oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber. Derudover skal en ny nærhedsfond på minimum 6 mia. kr. betale for bedre og mere moderne sundhedshuse lokalt.

Klima. Venstre vil have et klimaneutralt Danmark i 2050. Det skal blandt andet ske ved at gøre transportsektoren grønnere. Venstre har desuden et mål om en million grønne biler i 2030, og en ny transportkommission skal sørge for, at man når i mål. Landbruget og erhvervslivet skal fortsat have gode vilkår.





Klima. Enhedslisten vil blandt andet forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2022 og indføre progressive flyafgifter. Herudover vil partiet gradvis omstille landbruget til 100 procent økologi.

Velfærd. Der skal være minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver og et klasseloft på 24 elever i folkeskolen. Alle skal have ret til gratis tandpleje, og der skal over fire år ansættes 27.000 flere i den offentlige velfærd.

Flygtninge. Danmark skal tage imod 2.000 kvoteflygtninge om året. Herudover skal ghettopakken afskaffes, og den lave integrationsydelse skal erstattes af kontanthjælp.





Lavere skat. Står det til LA, skal danskerne ikke betale skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned, og de skal give maks. 40 pct. af resten af deres indtægt til statskassen. Partiet vil også sænke selskabsskatten fra 22 til 15 pct. og afskaffe en række afgifter, blandt andet registreringsafgiften.

Mere frihed. Der skal skabes mere frihed for blandt andre studerende ved at skrotte uddannelsesloftet og ændre fremdriftsreformen. Fribeløbet skal fjernes, så studerende kan tjene lige så meget, som de vil, ved siden af SU’en.