Mød politikerne og oplev valgkampen live i Politikens valgtelt

Politiken sætter et valgtelt op på Christiansborg Slotsplads. Kom og mød politikerne og Politikens egne profiler.

Bland dig i debatten og kom helt tæt på valgkampen, når Politiken inviterer inden for i vores valgtelt på Christiansborgs Slotsplads.

I valgteltet kan du hver dag op til valget opleve levende politiske debatter om valgets mest aktuelle emner, interview og samtaler, politisk morgensang, åbne redaktionsmøder, dialogpris og meget mere. Og alle er velkomne til at komme til orde, stille spørgsmål og bidrage til debatten. Vi håber, at du sammen med os vil være med til at mindske afstanden mellem folket og de folkevalgte.

Det hele sker selskab med nuværende og aspirerende folketingspolitikere og bliver modereret af avisens redaktører, kommentatorer og journalister.

Teltet åbner mandag den 20. maj, og vi sparker det hele i gang kl. 16 med en duel mellem Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Martin Geertsen (V). De mødes i valgteltet og diskuterer de mest markante politiske skillepunkter mellem rød og blå blok. Og så kan du møde Roald Als, der viser og fortæller om sine bedste politiske tegninger samt vores egen chefredaktør Christian Jensen og politisk redaktør Anders Bæksgaard, der giver deres analyse af valgkampens første – og kommende – tid.

Vi glæder os til at se dig! Du kan følge det daglige program for Politikens Valgtelt lige her på siden og i avisen. Der er fri adgang til det hele.