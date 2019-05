Måling: Dansk Folkeparti står til at blive halveret

Dansk Folkeparti står til en stor nedgang i antal af vælgere. En ny meningsmåling viser, at Dansk Folkeparti netop nu står til at få 10,8 procent af stemmerne.

Det vil give partiet 19 mandater i Folketinget, hvilket er 18 færre end de fik i 2015.

Der er derfor tale om en nedgang på 10,3 procent siden sidste Folketingsvalg.

Vi skal en del år tilbage for at finde en lignende måling. Dansk Folkeparti har faktisk ikke haft så lavt en vælgertilslutning siden december 2011.

Det kan derfor tyde på, at Dansk Folkeparti har bevæget sig ind i en valgkamp med noget mere politisk modvind end sidste gang.

Men hos Dansk Folkeparti ser man ikke på målingerne med den store overraskelse.

»Det kommer ikke bag på os, at vi ligger lavere i målingerne sammenlignet med sidste valg. Der havde vi jo et fantom-valg. Det niveau har vi ingen forventninger om at nå op på igen«, siger gruppeformand Peter Skaarup.

Han mener derimod, at det blot handler om »at væbne sig med tålmodighed«.

For selvom han ikke kan kalde meningsmålingerne for direkte tilfredsstillende, så tror Skaarup på, at Dansk Folkeparti kan nå et valgresultat, der er højere end de aktuelle målinger.

»Vi skal ikke tage sorgerne på forskud, for der kan ske så meget i en valgkamp. Vi kommer hvert fald ikke til at ændre noget i vores politik eller vores tilgang til det her valg. Vi holder på det, som vi står for, og så må vi håbe på det bedste«, siger gruppeformand Peter Skaarup og henviser til, at Dansk Folkeparti i 2015 også lå til at få væsentlig lavere stemmer i meningsmålingerne, end de gjorde på selve valgdagen

Udover en stor nedgang i Dansk Folkepartis vælgere viser målingen også, at rød blok, med Mette Frederiksen (S) i spidsen, står til at vinde valget.

Meningsmålingen er lavet af Megafon for Politiken i perioden 8. - 10. maj 2019, og 1000 personer over 18 år har medvirket i undersøgelsen.

Der skal tages forbehold for en statistisk usikkerhed på 2,1 procent.