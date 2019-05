Skal hash være lovligt eller ej? Befolkningen og politikere er lodret uenige

Danskerne er delt op i to lige store grupper i spørgsmålet om legalisering af hash. 5 partier er åbne for legalisering, og ifølge Torsten Gejl (Alt.) vil der efter valget blive fremlagt et forsalg til en dansk model for legalisering.

Den danske befolkning er helt uenig om, hvorvidt hash skal legaliseres eller ej.

I en ny måling foretaget af Megafon for Politiken og TV 2 svarer 40 procent, at de er overvejende eller helt uenige i, at hash bør legaliseres, mens 39 procent er overvejende enige eller helt enige i en legalisering.

På Christiansborg er de også splittede i spørgsmålet. Fire partier er imod, og fem partier er for. De partier, der er for en legalisering argumenterer blandt andet for, at det tager ressourcer fra politiet og samtidig fungerer som en meget stor indtægtskilde for kriminelle bander.

Torsten Gejl, der er cannabisordfører for Alternativet, tror, at de fleste ville gå ind for en legalisering, hvis de vidste, »at cannabis sælges af rockere i hver eneste flække i det her land til børn og unge«.

Han tror generelt, at det drejer sig om manglende viden, når man ikke er enig i en legalisering af cannabis.

»Jeg tror ikke, at mange ved at der er en stor milliardomsægning for rockerne i det her. Og jeg tror heller ikke, at mange ved, hvor mange ressourcer politiet bruger på at bekæmpe cannabis«, siger han.

Ifølge Alternativet skal det være lovligt for unge under 18 år at købe cannabis hos statskontrollerede forhandlere, hvor produkterne skal deklareres, så forbrugeren ved præcis, hvad de får. Samtidig tror Alternativet, at det vil være en stor indtægtskilde for staten, og pengene skal ifølge Torsten Gejl bruges på misbrugsbehandling og forebyggelse.

Frygter du ikke, at en legalisering vil signalere at hash er ufarligt og vil få flere til at ryge?

»Jeg har måtte læse en masse rapporter om det, og der er ingen evidens for, at forbruget stiger. Der er ikke noget, der tyder på, at vi får et forhøjet forbrug, men vi kan bruge pengene (fra statskontrolleret salg . red) til noget godt«.

Alternativet har sammen med Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance »givet hinanden håndslag på«, at lave en dansk model for legalisering af cannabis, som de vil fremlægge for det nye Folketing, siger Torsten Gejl.

Vanvittig dårlig idé

På den anden side står Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Her lyder argumenterne blandt andet, at det vil sende et signal til unge om, at hash ikke er farligt, selvom der er risiko for at få en hashpsykose første gang man ryger.

Mette Abildgaard, der er politisk ordfører i Konservative, vil under ingen omstændigheder være med til at legalisere hash i Danmark.

»I det Konservative Folkeparti er vi ikke et sekund i tvivl om, at det ville være en vanvittig dårligt idé at legalisere hash. Og det ville det, fordi hash er et rusmiddel, der er stærkt vanedannende. Det kan have meget store konsekvenser og give hashpsykoser ved første brug«, siger Mette Abildgaard.

Hun mener at en legalisering af hash vil få flere til at ryge, fordi det ville bidrage til at gøre hashrygning socialt og kulturelt acceptabelt.

»Vi skal se på de steder, hvor man har prøvet det her eksperiment. Der er nogle stater i Canada og USA , hvor man har set en markant stigning i forbruget, og i særdeleshed hos de unge«, siger hun.

Mette Abildgaard henviser til en amerikansk undersøgende fra 2017, der er lavet af HIDTA, som er en institution nedsat af den amerikanske regering. De arbejder for at styrke den nationale strategi for kontrol med euforiserende stoffer og undersøger blandt andet forbruget af cannabis efter legaliseringen i Colorado i USA. Undersøgelsen viser at forbruget er steget med 12 procent blandt unge.

Argumentet om at rockerne sidder på et markedet, som omsætter for milliarder, køber Mette Abildgaard heller ikke.