Efter valgduel i Odense: Lars Løkke og Mette Frederiksen vil lempe bidder af udlændingepolitikken

Danmark skal igen tage imod de svageste kvoteflygtninge. Måske allerede i år. Og så skal de afviste asylsøgere på Udrejsecenter Sjælsmark have adgang til at lave mad, så de bedre psykisk kan håndtere perioden frem til hjemrejsen.

De to beslutninger har både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen afvist at træffe i månederne op til valget trods kritik fra organisationer og flere oppositionspartier.

Halvanden uge inde i valgkampen har både Venstre og Socialdemokratiet dog ændret holdning. Dermed har de to partier sat gang i en uventet dyst på lempelser frem for stramninger i valgkampen.

Men når det gælder den grundlæggende retning, vil der ikke bliver ændret, lyder det fra de to partiformænd, der kæmper om statsministerposten.

Mette Frederiksen gentager, at hun er parat til at opgive statsministerposten, hvis det ikke er muligt at danne en regering uden at give store indrømmelser på udlændingepolitikken.

»Vi fører en stram, men fair udlændingepolitik. Hvis jeg skal være statsminister og føre en anden udlændingepolitik, end den jeg er overbevist om er bedst for Danmark, så vil jeg ikke være statsminister«, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår, at hun 'ikke vil være statsminister for enhver pris', hvilket Lars Løkke Rasmussen også udtalte før valget i 2015.

Ifølge Mette Frederiksen kan beslutningen om at frasige sig statsministerposten allerede blive truffet 'før sommerferien' altså i en dronningerunde efter valget.

Direkte adspurgt af Lars Løkke Rasmussen vil Mette Frederiksen dog ikke love, at hun ikke vil lave 'en eneste' ændring af ydelserne til udlændinge. Det kan eksempelvis være at hæve integrationsydelsen eller fjerne kontanthjælpsloftet. Det sidste har SF krævet for at støtte en S-ledet regering

»Jeg siger, at den brede udlændingepolitik står fast, siger Mette Frederiksen.

Udmeldingerne kommer i situation, hvor to nye partier, Stram Kurs og Nye Borgerlige, har skærpet tonen i udlændingepolitikken i en grad, så det har fået både Socialdemokratiet og Venstre til at tage markant afstand.

Lars Løkke Rasmussen gik ind i valgkampen med det såkaldte 'paradigmeskifte' som grundsten i udlændingepolitikken. Paradigmeskiftet er forhandlet på plads med Dansk Folkeparti, og det skal øge antallet af hjemsendelser.

Før valgkampen har Mette Frederiksen flere gange gjort klart, at hun ligesom Lars Løkke Rasmussen ikke ønsker at lempe udlændingepolitikken. Socialdemokratiet stemte for paradigmeskiftet, men kritiserede nedsættelsen af integrationsydelsen.

De Radikales leder Morten Østergaard har krævet, at Socialdemokratiet skal frasige sig støtten til paradigmeskiftet, hvis Mette Frederiksen skal have De Radikales støtte som statsminister.

ritzau