Nu vil S have differentieret koblingsprocent, så friskolerne i landdistrikterne holdes oven vande. Pengene skal bruges på folkeskolen. Ny analyse fra AE viser, at der er brug for det. Hver femte folkeskole er forsvundet de seneste ti år, mens antallet af fri- og privatskoler er steget.

Efter at det er gået op for Socialdemokratiet, at ingen af de øvrige partier i Folketinget vil stemme for deres forslag om at sænke støtten til friskolerne, er de nu klar til at foretage en justering.