Nyhedsanalyse: Alle vil have en selfie med Greta, men vil vi betale de milliarder, hun kræver?

De politiske partier har endnu ikke fundet deres ben i det grønne politiske opbrud, som den svenske klimaaktivist er talerør for.

Politikerne flokkes om 16-årige Greta Thunberg, der i går talte til Folkets Klimamarch i København. En selfie blandt klimaaktivisterne, der kom ud for at høre den 16-årige svenske superstar, er guld værd for politikernes facebookkonto før valgdagene, der venter.