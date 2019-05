Analyse: Det borgerlige Danmark kollapsede - men Løkkes historisk gode EU-valg øger spændingen i folketingsvalgets slutspurt

I Venstre håber de på blå medvind efter søndagens massive fremgang ved EP-valget. Men sandheden er, at det ikke er Løkkes borgerlige-liberale Danmark, der fik et rygstød søndag aften. Nej, det var centrum-venstre, som statsministeren bruger al sin tid på at bekæmpe herhjemme.