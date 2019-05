Grønthøsteren klæber til Løkke

Regeringens besparelser på uddannelse står tilbage som noget af det mest forhadte blandt vælgerne oven på Lars Løkke Rasmussens (V) seneste fire år i Statsministeriet.

Det er konklusionen i en meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV 2, hvor 1.143 respondenter er blevet bedt om at vurdere 15 initiativer, der har været nogle af de vigtigste for den nuværende regering.

Hele 69 procent svarer, at det var en dårlig idé, da regeringen med omprioriteringsbidraget pålagde uddannelsesinstitutionerne at spare 2 procent om året. Også det såkaldte uddannelsesloft får drøje hug. Her svarer 56 procent, at det var en dårlig idé, at regeringen indførte et loft, der betyder, at man i udgangspunktet først kan begynde på en ny uddannelse på samme eller højere niveau efter 6 år.

»Der er ingen tvivl om, at besparelserne og uddannelsesloftet er upopulært, og når så mange svarer, at det var en dårlig idé, er det en holdning, der rækker langt ind i de borgerlige rækker«, siger professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet, der forsker i opinionsundersøgelser.

I regeringen afviser uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), at der har været tale om en forkert politik. I hans øjne har der været brug for at passe på pengene. I valgkampen har Venstre dog meddelt, at partiet nu er klar til at afskaffe omprioriteringsbidraget, fordi det har udtjent sin rolle. For hvor institutionerne i de første år kunne plukke lavthængende frugter, er det med tiden blevet sværere at finde besparelser.

»Det gør ondt derude«, siger Tommy Ahlers.

Også uddannelsesloftet har Venstre i valgkampen erklæret sig klar til at skrotte. Det er dog på betingelse af, at man andre steder kan finde de 300 millioner kroner om året, som loftet afstedkommer i besparelser, og som i stedet bruges på dagpengesystemet.

Mere utak end taknemmelighed

Hvis man omvendt ser på de initiativer, som flest betegner som positive, ligger flere af dem inden for rammen af værdi- og retspolitikken.

Det tiltag, der nyder opbakning fra flest vælgere, er fordoblingen af strafferammen for kriminalitet i udvalgte områder, typisk ghettoer. Det betegner 37 procent som et godt initiativ. Herefter kommer grænsekontrollen med 36 procent.

»Det vidner om, at danskerne gerne vil have en klar og konsekvent retspolitik, og at trygheden betyder meget for danskerne«, siger K-formand og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Fælles for alle initiativer er, at de nyder opbakning fra langt under halvdelen af vælgerne. Tildækningsforbuddet får opbakning fra 27 procent, mens 41 procent mener, at det er en dårlig idé. At lave et udrejsecenter for dømte udlændinge på øen Lindholm betegnes som en god idé af 20 procent. Men 47 procent er imod. Det er et problem for regeringen, siger Rune Stubager.

»Utakken er noget større end taknemmeligheden. Der er en klar overvægt af initiativer, som skubber flere vælgere væk, end de tiltrækker«, siger han.