Claus Hjort: Selvfølgelig skal Løkke fortsætte som formand

På denne valgaften samler der sig naturligt en del opmærksomhed omkring statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der under den fire uger lange valgkamp har sendt blå blok i graven med sit udtrykte ønske om at danne en regering hen over midten.

Løkke er af sine regeringspartnere LA og K blevet beskyldt for at svigte det borgerlige projekt, og med to exitpolls, der peger i retning af et flertal til rød blok, risikerer Løkke at miste posten som statsminister. Spørgsmålet er så, hvad det i givet fald vil betyde for hans position som Venstres formand efter valget, hvor der naturligt kan vente et større forsoningsarbejde med de øvrige borgerlige partier.

I god ro og orden

Da en af Venstres grand old men, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen her til aften i Landstingssalen på Christiansborg blev spurgt af journalister, om Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte som statsminister, lød svaret:

»Ja, selvfølgelig skal han det. Hvis der skal ske et formandsskifte i Venstre, så skal det ske i god ro og orden, og så er det ikke noget, vi afklarer her på valgaftenen«.

Hjort var i 1985 til 2001 partisekretær i Venstre, og siden beskæftigelsesminister, finansminister og altså nu forsvarsminister. Venstre står til fremgang ved valget, men må samtidig se Dansk Folkeparti styre mod en halvering, mens K går frem, og LA tilbage.

Venstres næstformand og finansminister, Kristian Jensen, mener, det er uaktuelt at tale om et eventuelt formandsskifte i partiet efter folketingsvalget, skriver Ritzau.

»Det er jeg blevet spurgt om rigtig mange gange. Det er ikke aktuelt lige nu, fordi vi har Lars (Løkke Rasmussen, red.) som formand og statsminister«, siger Kristian Jensen.

»Som det ser ud nu, ser det ikke ud til, at vi har mandater nok til at fortsætte«, siger han om udsigten til, at blå blok mister flertallet i Folketinget.