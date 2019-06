Pia Olsen Dyhr: Jeg vil bare sige det, som det er: SF er tilbage

Ønsket om regeringsdeltagelse – som partiet også tidligere har luftet, og som S-formand Mette Frederiksen har afvist – består dog.

»Vi har hele tiden sagt, at vi var klar til at deltage i en rød-grøn regering, hvis vi kan få vores politik igennem. Forhandlingerne må vise, hvad der skal ske med SF’s mandater. Vi vil bruge dem til at forhandle vores politik igennem; kan vi få en bindende klimalov, minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet, vil vi elske at tage ansvar for det her land. Det er derfor, vi stiller op«, siger Jacob Mark.

Rædselsvalg i 2015

Det kunne da næsten også kun gå frem for partiet, hvis medlemmer ved seneste valg skulle huske helt tilbage til 1977 for at mindes et dårligere valgresultat. Kun 4,2 procent af stemmerne blev det til i 2015, og over halvdelen af partiets folketingsmedlemmer måtte finde på noget andet at give sig til. Vælgerne straffede SF for en tumultarisk regeringsdebut, der endte i en dramatisk afgang og et formandsskifte i 2014.

Siden har Pia Olsen Dyhr stille og roligt bygget partiet op igen, og det er efterhånden længe siden, at SF’s meningsmålinger har været nede at skrabe valgresultatet fra 2015. Undervejs har partiet fået kritik for at lægge sig for tæt op ad Socialdemokratiet, men som valgresultatet først på aftenen tegner sig, ser det ikke ud til, at vælgerne har haft problemer med at se forskel på de to partier.

Under valgkampen har SF ligget stabilt på knap 8 procent af stemmerne. Man skulle næsten også tro, at det var folkesocialisternes presseafdeling, der har haft lov til at diktere valgkampens store dagsordener. De kunne dårligt passe bedre til SF.

Pia Olsen Dyhr har kunnet drage fordel af det fokus, der har været på bemandingen i landets vuggestuer og børnehaver. Hun indledte valgkampen med at stille et ultimativt krav om, at en kommende rød regerings første finanslov skal sætte penge af til minimumsnormeringer, før SF lægger stemmer til den. Kontanthælpsloftet i sin nuværende form skal også afskaffes. Derudover har klimadagsordenen ligget godt til det grønne parti, der har haft en grøn omstilling som en mærkesag, længe inden det blev populært i de bredere kredse på Christiansborg.