Klaus Riskær Pedersen giver op og lukker sit parti

Partiet Klaus Riskær Pedersen ophører, siger stifter Klaus Riskær Pedersen. Han står til mindre end én procent af stemmerne.

Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Hør podcast: Klaus Riskær - Danmarks Donald Trump? Henter… 31:15

»Der er faldet en afgørelse, og det projekt, jeg har lagt frem, er blevet godt modtaget. Jeg har fået rigtig mange positive reaktioner, og folk har takket for ideerne og nytænkningen. Men så har de også skrevet, at de stemmer på noget andet«, siger han til Ritzau.

Til TV 2 News siger han, at »jeg tror måske, at vælgerne har følt, at der ikke er grund til at lave et nyt politisk parti«

Hvad tror du har stået i vejen? Dig som person?

»Nej, jeg tror, at der er mange vælgere, som føler, at mine ideer er oplagte, men at det er noget, de eksisterende partier bør gøre. Projektet har ikke været spildt. Mange af de ting, jeg har foreslået, vil komme til at ske«.

»Vi fik vores chance, men vælgerne sagde tak men nej tak«.

Han mener, at de ideer om omlægning af skattesystemet og den offentlige sektor, som han har advokeret for, vil blive virkelighed om ti år.

»Men vælgerne siger så, »fint nok Claus, vi skal bare ikke have et nyt parti« Og det respekterer jeg«.

Claus Riskær Pedersen vil arbejde videre med sine tanker »og skubbe dem ind i dansk politik udefra«.