Hegaard bliver den første folkevalgte kørestols--bruger: »Jeg har det alt for vildt«

Onsdagens folketingsvalg blev på mange måder historisk.

Også for Kristian Hegaard fra Radikale Venstre. Han får 1945 personlige stemmer og bliver valgt ind i Folketinget.

Dermed bliver han den første folkevalgte kørestolsbruger på Christiansborg, der ikke er vikar.

»Jeg har det alt for vildt. Jeg tror ikke rigtigt, at det er gået op for mig. Jeg synes, det er fantastisk, at det er muligt i et land som Danmark, at alle kan have lige muligheder, også for at blive folkevalgt. Det er enormt overvældende lige nu«, siger Hegaard til TV 2 Lorry:

I 2017 vikarierede han i tre måneder for Martin Lidegaard (R). Dengang blev han den blot anden kørestolsbruger i Folketinget.

Sarah Glerup fra Enhedslisten, der har muskelsvind, var den første, da hun optrådte som vikar i 2016.

Kristian Hegaard er valgt i Nordsjællands Storkreds, hvor han sammen med Martin Lidegaard skal repræsentere Radikale Venstre.

Han har siden 2010 været byrådsmedlem i Fredensborg.

ritzau