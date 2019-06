Mette F.: Klimamål kræver vi ændrer levevis

»Hvis vi vil løse klimakrisen, kommer vi ikke uden om at ændre den måde, vi lever, bor og transporterer os på«.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forud for fredagens forhandlinger.

Her erkender den kongelige undersøger, at det vil få konsekvenser for det danske samfund, hvis rød blok skal indfri målet om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent på blot ti år.

»70 procent er et ualmindeligt ambitiøst mål. Derfor kommer man heller ikke til at se ret mange lande komme op på 70 procent, som vi foreslår«, siger Mette Frederiksen.

Uvist hvordan målet nås

Ifølge Jyllands-Posten svarer ambitionen til, at Danmark på ti år skal stoppe hele udledningen fra landbruget, hele udledningen fra industrien og samtidig en god bid af udledningen fra transportsektoren.

Samtidig er det uvist, hvordan man overhovedet kan gøre det.

»Der er ikke nogen, der har alle virkemidlerne til at nå op på 70 procent. Dem skal vi faktisk ud og skabe. Sammen med dansk erhvervsliv, men i allerhøjeste grad også baseret på forskning. Både privat og offentlig forskning«, siger Mette Frederiksen.

»Eller sagt på en anden måde: Vi ved, hvad der skal til for at tage de næste skridt i forhold til energi- og transportsektoren, men der er ingen, der har alle virkemidlerne til at nå 70 procent. Dem skal vi først til at udvikle«, siger hun.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har heller ikke præsenteret en plan for, hvordan man vil nå klimamålsætningen.

