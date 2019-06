S, R, SF og EL enige om aftale: Mette Frederiksen bliver statsminister

Så skete det.

Efter de mest langstrakte siden Poul Schlüters tid, er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blevet enige om en politisk aftale, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering med Mette Frederiksen som landets nye statsminister.

»Det er selvfølgelig med stor glæde, at vi efter omkring tre ugers forhandlinger nu kan meddelte, at der er flertal for, at der kan dannes en ny regering i Danmark. Derfor går jeg til majestæten i morgen«, siger S-formand og kongelig undersøger Mette Frederiksen, der kort før midnat er trådt ud af Landstingssalen på Christiansborg sammen lederne af de andre partier.

Ifølge Mette Frederiksen er partierne enige om et »ambitiøst, progressivt, retfærdigt og offensivt politisk papir«, der med hendes egne ord »forpligter« den kommende regering og hende selv som statsminister. Aftalen er kommet i hus 20 dage efter folketingsvalget, hvor de fire partier tilsammen opnåede et flertal på 91 mandater.

Dokumentation Se aftalen her

Økonomi og udlændinge udgjorde knasterne

S-formand Mette Frederiksen har længe gjort det klart, at hun agter at danne en mindretalsregering bestående udelukkende af Socialdemokratiet. Særligt i det lys har Enhedslisten, SF og Radikale Venstre arbejdet for en politisk aftale, der sikrer, at Mette Frederiksen udstikker en retning, hvor de kan se sig selv som parlamentarisk grundlag for den nye regering.

Det har ikke mindst krævet forhandlinger om den økonomiske politik, hvor Radikale Venstre har haft fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft og det økonomiske råderum. Det har hos Enhedslisten skabt frygt for reformer, der f.eks. sænker sociale ydelser til personer uden for arbejdsmarkedet.

Også udlændingepolitikken har været et ømtålelig tema. Her har Socialdemokratiet været under pres fra de andre partier, der har ønsket en mere lempelig politik end den hidtidige. Socialdemokratiet har løbende stået fast på, at en ny S-regering fortsat skal føre, hvad Mette Frederiksen har betegnet som »den brede udlændingepolitik«.