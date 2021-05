Nyt udspil for bilerne i byerne: 'Nulemissionszoner' og slut med dieselbiler

Regeringen er nu klar med et udspil, der skal sikre renere luft i byerne.

Den udmelding kommer fra miljøminister Lea Wermelin (S), der sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten gør det klart, at man vil gøre det muligt for byerne at indføre ’nul-emissionszoner’, hvor der ikke er adgang for køretøjer med forbrændingsmotorer, og gøre det muligt for de største byer at skærpe kravene til miljøzoner.