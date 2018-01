Irriteret Martin Henriksen: Vi giver kommunerne mulighed for at gå efter forældrene, og så gør de det stort set ikke Martin Henriksen DF: »Ud på dagen vågner de kriminelle elementer. Så sjasker de rundt, og ud på aftenen begynder de at blive aktive. Så skal vi saftsuseme sørge for, at de unge, som bor der, og som ikke er hardcore kriminelle, holder sig væk fra de bundkriminelle. Det er da almindelig sund fornuft«.

»Undskyld, men det virker altså en smule vanvittigt«, skrev udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S), da Fyens.dk spurgte, hvad han mente om Dansk Folkepartis forslag med et udgangsforbud for unge under 18 år i landets ghettoer. Udgangsforbuddet skal gælde efter klokken 20.00.

»Skal vi forbyde en murerlærling på 17 år at gå en tur i kiosken klokken 21 og købe en Coca-Cola« spurgte Tessfaye retorisk, og jurist og direktør i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, mener ikke, det er juridisk muligt, at gennemføre forslaget. Han ser det mere som en politisk udmelding end som et gennemarbejdet bud på, hvordan man løser problemerne, mens kulturminister Mette Bock skrev på Facebook:

»Udgangsforbud for unge efter klokken 20.....Er vi i Danmark«?

Det er Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der står bag forslaget, og han tager de skarpe reaktioner »stille og roligt«.

»Og så har jeg bemærket, at B.T. har været ude at spørge i Mjølnerparken. Ikke alle er begejstrede, men det er sådan set her, der er den største forståelse for vores forslag. Nogle af beboerne kan godt se pointen, fordi de jo oplever, at der er ballade om aftenen«.

Hvordan skal udgangsforbuddet fungere?

»Vi vil tage udgangspunkt i de regler, der er i dag. Kommunerne har siden 2007 kunnet sige til forældre i problematiske familier, at de skal sørge for, at deres børn er hjemme fra det og det tidspunkt. Men kommunerne bruger det desværre ikke i dag. Det vil vi gerne bygge videre på, så hvis et familiemedlem er medlem af en bande, skal man på den baggrund kunne vurdere, at børnene i den familie skal være hjemme om aftenen i stedet for at gå ude og lade sig inspirere af storebror. Men vi forestiller os ikke, at Muhamed eller Fatima ikke skal kunne passe deres arbejde nede på tanken, selv om det er efter klokken otte. Det skal jo ikke være urimeligt. Hvis der så opstår ekstreme situationer, som da der var bandekrig omkring Mjølnerparken, og der blev skudt på tilfældige mennesker, skal politiet kunne udstede et generelt udgangsforbud og bede forældrene holde alle unge inden døre«.

Så der er ikke tale om et kollektivt påbud, men om et påbud til de familier, hvor der er problemer med bandemedlemmer?

»Ja, til hverdag, og så gælder det også andre familier, hvor børnene eksempelvis ikke passer deres skole og lignende. Og i ekstreme situationer, som under bandekrigen, kan man lave et generelt påbud. Der tror jeg også, de fleste forældre vil holde deres børn inde. Hvis der så er nogen, der ikke kan forstå det, må de hjælpes lidt på vej til at forstå det«.

Nu taler du om individuelle indgreb rettet mod enkelte kriminelle familier, men dit forslag er blevet opfattet som et kollektivt påbud, der skulle gælde i alle ghettoer hele tiden. Sådan er det altså ikke?

»Nej, ikke til hverdag. Men det er vigtigt, at forstå, at det kan ramme den uskyldige lillebror, der har en kriminel storebror. Så siger vi: Du skal blive hjemme, så du ikke bliver kriminel. Vi vil bryde den fødekæde, der er i de kriminelle miljøer. Hvis der er tale om et generelt påbud under en bandekonflikt, er det politiet, der skal give påbuddet. I forhold til de situationer, hvor der er tale om enkelte familier, er det kommunen, der skal give påbuddet. Det har de bare ikke været særlig gode til«.

Det er jo sjældent piger, der laver noget, som er rigtig farligt. Skal det her gælde for både piger og drenge i en familie?«

»Det vil være oplagt, at det gælder alle. Men det er rigtigt, at det ikke er pigerne, der laver balladen. Det er det jo ikke. Der er jo en tendens til, at man holder pigerne for meget hjemme og lader drengene komme ud. Jeg tror generelt, vi ville nå lidt længere med integrationen, hvis de muslimske drenge blev holdt lidt mere hjemme, og de muslimske piger fik lov at komme lidt mere ud. Men det er lidt en anden diskussion«.

Der er også mange, der hedder Hansen og Jensen i ghettoerne. Skal kommunen også kunne udstede påbud til de familier eller gælder det kun de muslimske familier?