Regionsrådspolitiker kaldte kvindelig kollega for tæve

Socialdemokraten Jasmine Søgaard står nu frem og fortælle om krænkende beskeder, som hun har modtaget fra sin nordjyske partifælle regionsrådspolitiker Thomas Hav

TV2 Nord har fået korrespondensen mellem de to, og det fremgår, at Thomas Hav blandt andet har kaldt hende for en 'tæve'

»Jeg er så paf over, at en folkevalgt kan finde på at bruge sådan et sprogbrug«, siger Jasmine Søgaard til tv-mediet.

Han kaldte også et kvindeligt medlem af regionsrådet for 'House-Fisse', skriver TV2 Nord.

Thomas Hav har forladt Socialdemokratiet. Tidligere tirsdag meddelte han, at han trak sig, fordi han er utilfreds med de poster, han har fået tildelt efter regionsrådsvalget i november.

Gruppeformanden for Socialdemokratiet i Region Nordjylland, Mogens Nørgård, er dog af en anden opfattelse.

»Jeg har aldrig diskuteret fordelingen af poster med Thomas Hav. Vi er slet ikke færdige med fordelingen«, siger han til Ritzau.

ritzau