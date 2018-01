'Sidste Dages Hellige'-missionærer giver hovedbrud i Støjbergs ministerium Ministerium erkender »uholdbar« situation i sagen om religiøse forkyndere. De har nemlig pligt til at gennemføre et kursus i danske værdier, der endnu ikke eksisterer.

Siden 1. april 2017 har religiøse forkyndere for at få forlænget deres opholdstilladelse i Danmark skullet gennemføre et kursus i forskellige danske værdier.

Der er bare et problem: Kurset findes ikke endnu. Og det giver nu akutte problemer i forhold til en række kristne missionærer.

Det oplyser ministeriet i et notat til Folketinget og tilføjer, at ministeriet endnu ikke kan sige, hvornår kurset ventes oprettet.

»Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der skal etablere og fastsætte nærmere regler om kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal imidlertid oplyse, at det endnu ikke har været muligt at etablere kurset«, lyder det i notatet, der fortsætter:

»Den nuværende situation er i sagens natur uholdbar, og Udlændinge- og Integrationsministeriet arbejder målrettet på, at kurset bliver etableret hurtigst muligt«.

Ifølge loven fra marts sidste år skal de religiøse forkyndere, der får forlænget deres opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 9, inden et halvt år efter meddelelse af opholdstilladelsen have gennemført det pågældende kursus.

Et krav, der blev vedtaget i kølvandet på dokumentarudsendelsen 'Moskeerne bag sløret' på TV2.

Missionærer ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Men ikke nok med, at ministeriet har problemer med at få det tidligere så højt prioriterede kursus på benene.

Ministeriet oplyser samtidig, at der rent faktisk er en gruppe udlændinge, der siden indførelsen af det nye krav har fået meddelt opholdstilladelse, og som ifølge loven derfor senest i december 2017 skulle have gennemført kurset... der altså ikke eksisterer endnu.

»Udlændingestyrelsen har oplyst, at der pt. er tale om 20 sager, som alle vedrører amerikanske statsborgere og missionærer ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige«, lyder det fra ministeriet, der tilføjer:

»Ministeriet er i gang med at afdække, om disse opholdstilladelser kan forlænges for en vis periode, uden at udlændingen endnu har deltaget i kurset, eller om der kan etableres en midlertidig løsning for denne gruppe, indtil kurset er etableret«.

Ministeriet oplyser til Politiken, at man ikke har yderligere oplysninger nu.