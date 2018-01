SF vil sløjfe politikeres 62.000 kroner i skattefrit tillæg

FOR ABONNENTER

I årtier har Rem Koolhaas og hans tegnestue, Office for Metropolitan Architecture, fra Rotterdam sat sit præg på dansk arkitektur. Men det er ikke før i år, at vi i Danmark kan opleve en bygning fra den indflydelsesrige arkitekts egen hånd. Og det er ikke hvilket som helst hus, det er den bygning, som skal være et gigantisk knudepunkt for dansk design og arkitektur, Blox. Huset er tænkt som et kraftcenter for innovation i byggebranchen, et sted, hvor gode kræfter vil søge viden og inspirere hinanden i det byggede miljø.

Hvis det går godt, kan Blox blive lige så vigtigt som Netherlands Architecture Institute (NAI) var fra 1988 og 25 år frem, hvor de samlede viden om, udstillede og promoverede nederlandsk arkitektur, så den med tegnestuer som OMA og MVRDV i front fik afgørende indflydelse på tidsånden med deres pragmatiske og konceptuelle tilgang til arkitekturen.

Blox kan blive huset, der understøtter identiteten i en stærk dansk arkitekturbranche, der med firmaer som Henning Larsen, 3XN, Schmidt Hammer Lassen og især BIG i forvejen opererer helt fremme i den store internationale liga.

Men der er også en risiko for, at Realdanias dyre barn Blox vil kræve så meget næring for at holde sig gående, at den suger alle midler til sig og ikke efterlader plads til andre formidlere af arkitekturen som Louisiana og Utzon Center eller, endnu værre, udtørrer jorden for det vækstlag af nye arkitekter og designere, det gerne skulle fremme.