Eftervederlag: Folketinget beskytter retten til dobbeltløn

Men den mulighed blev stoppet, så der nu altid sker modregning, hvis borgmestre eller regionsrådsformænd bliver medlem af Folketinget eller regeringen. Men altså stadig ikke, hvis de får et almindeligt job.

Pelle Dragsted understreger, at hans parti ikke er ude efter at afskaffe eftervederlaget for alle, »for mange borgmestre har valgt et job fra for at gå ind i politik, som de ikke lige kan vende tilbage til, og de skal holdes skadesløse«.

Han er overbevist om, at tiden arbejder for, at afgåede borgmestre med gode jobs ikke får penge oveni fra skatteyderne.

Vederlagskommissionen nedsat af regeringen advokerede for to år siden for ensartede regler for alle, men kommissionen ville slet ikke have modregning for nogen. Det blev dog ikke til noget.

Desuden foreslog kommissionen en pligt til at modtage eftervederlag, så det ikke skal være muligt at frasige sig det, sådan som den afgåede kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF) gjorde forleden med argumentet, at han fandt det urimeligt at skulle have en halv million kroner, når han havde et nyt job.

Kommissionen begrundede forslaget om pligt med, »at frasigelser (...) ikke bør kunne anvendes politisk og skabe et pres på visse politikere om at frasige sig eftervederlag, som tilkommer de pågældende efter lovgivningen«.

Heller ikke det blev vedtaget.

Et enkelt medlem af Vederlagskommissionen gik dog ind for fuld modregning.

Som arbejdsløs får man heller ikke dagpenge, hvis man arbejder

Det var det tidligere medlem af Folketinget for SF Jes Lunde, der i dag er kommunaldirektør i Rebild Kommune. Han forstår stadig ikke, hvorfor det skal være så svært at få indført et behovsprincip:

»Vederlaget i sig selv er berettiget nok, fordi du som politiker har en forhøjet risiko for at ryge ud med få dages eller ugers varsel. Men går de direkte over i en anden fast indkomst, skal de da ikke have vederlaget oveni«, siger Jes Lunde.