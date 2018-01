Integrationsordfører for S: »Det kan godt være, at kulturen fungerede fint i Aleppo, men nu bor I altså i Horsens« Socialdemokratiet og SF's nye forslag til tiltag mod parallelsamfund præsenteres samme dag som regeringens stramning af familiesammenføring. Kvinder skal forstå, at noget kan være fint i Aleppo, men ikke i Horsens, mener Mattias Tesfaye.

Er der opstået amoriner i luften mellem dig og en udlænding?

Eller er du flygtning og truet på livet i dit eget land og tvunget til at flygte og lade dig integrere andetsteds?

Og virker Danmark som et rart og oplagt sted efter en googlesøgning og tur på Wikipedia?

Lige gyldigt årsagen til din flytning, så handler din sag om integration i Danmark.

Men kan staten få lov til at bestemme, om du får det bedst i Ikast-Brande Kommune eller i Ishøj Kommune?

I dag har Socialdemokratiet fremlagt otte nye forslag til bekæmpelse af ghettoer og parallelsamfund, og samtidig er regeringen kommer med nye integrationskrav i forbindelse med familiesammenføring.

Socialdemokratiet og SF's otte konkrete tiltag mod parallelsamfund: Skærpet bopælskrav for flygtninge Der skal gå fem år, før man kan flytte til en anden kommune og gøre krav på fuld økonomisk hjælp fra det offentlige. Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder Krav om uddannelse for voksne indvandrerkvinder, der ikke har afsluttet folkeskolen eller gennemført en uddannelse Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer Alle børn skal automatisk opskrives til plads i daginstitution fra de fylder 1 år Stop genopdragelsesrejser Børns pas bør kunne inddrages, hvis der er mistanke om, at de skal sendes på genopdragelsesrejse. Fritidsjob i udsatte boligområder Unge i udsatte boligområder skal have bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob Bekæmpelse af bander Udarbejdelse af ’lillebrorstrategi’, synligt nærpoliti og skræddersyet vidnepakke Fordeling af elever på gymnasier Sikre at andelen af elever med udenlandsk baggrund på et enkelt gymnasium ikke overstiger 30 procent. Strategiske nedrivninger af boligblokke Gennemgribende ændringer af boligområder, der kan føre til bedre integration i den omgivende by. Vis mere

Det skal være sværere for udlændinge at få familiesammenføring i Danmark, og det støttes af Socialdemokratiets ordfører, Mattias Tesfaye.

»Grundlæggende er det et skridt i den rigtige retning. Vi har enkelte kommentarer. Det er vigtigt, at folk, der kommer til Danmark, fordi de er forelskede i én, som bor her, har været i Danmark før«, har han tidligere udtalt til Jyllands-Posten.

På den måde må der vel blive sorteret mange mennesker fra, som længe gerne har villet bo i Danmark, og som ville kunne fungere ganske fint her, men bare ikke har været i landet endnu. Dem får I jo skåret fra. Er kravet så rimeligt?

»Ja, det kan man sige, men jeg synes også, at det er rimeligt at sige til folk, der har mødt en dansker – på ferie, en, der har arbejdet i udlandet eller noget tredje - at hvis du har tænkt dig at leve resten af dit liv i Danmark, og du søger om opholdstilladelse, så skal du have haft et visumophold først. Jeg synes, at det er mærkeligt at søge opholdstilladelse i et land med den hensigt, at du skal bo der permanent, og du så aldrig har været der før«.

Hvorfor er det mærkeligt?

»Det er svært at sige, at man ved, hvad man går ind til, fordi man har googlet Danmark på Wikipedia. Man må have en eller anden forventning om, at de har prøvet at gå rundt her og set, hvad det er for et samfund, de har tænkt sig at blive en del af«.

Ikast-Brande eller Ishøj

Mattias Tesfaye fortæller, at partiet vil placere flygtninge efter den 1999-model, som daværende indenrigsminister Thorkild Simonsen indførte: De kommuner, der har færrest udlændinge i forvejen, får flest af de nyankomne – og omvendt. Det er en god måde, hvor man sørger for, at hele landet bærer opgaven med at integrere. Men når der er gået tre år, kan man flytte til et lokalsamfund, hvor man føler sig mere hjemme. Det er ikke godt for integrationen, og det er her, udfordringen ligger, siger integrationsordføreren.

»Derfor ønsker vi at forlænge den periode fra tre til fem år for at sørge for, at folk slår rødder i nogle af de kommuner, hvor der ikke er så mange udlændinge i forvejen. Det er klart, hvis du får et arbejde, så kan de bare flytte. Det her handler om, hvorvidt de fortsat kan få offentlig forsørgelse, hvis de flytter«.