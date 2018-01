Pape vil hjælpe butikker til at dele overvågningsbilleder

Butikker skal fremover have bedre mulighed for at advare hinanden om røvere og tyveknægte.

Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Derfor vil Pape ændre loven, så det bliver muligt for butikkerne at dele overvågningsbilleder med hinanden i et internt it-system.

»Det er dybt ubehageligt som erhvervsdrivende at blive udsat for tyveri eller røveri«.

»Derfor er jeg glad for, at vi nu kan hjælpe de erhvervsdrivende med at advare hinanden om formodede gerningsmænd«, siger Pape i en pressemeddelelse.

Fredag har Pape sendt et lovforslag i høring. Det giver erhvervsdrivende mulighed for at dele overvågningsbilleder for at forhindre grove eller organiserede tyverier.

Initiativet er udarbejdet efter dialog med Dansk Erhverv, oplyser ministeriet.

ritzau