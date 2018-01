Nu vil LA-minister alligevel forbyde salg af gymnasieopgaver

»Ja, jeg er vendt hjem efter at have arbejdet i udlandet i et halvt år. Før det kom jeg her rigtig meget. Jeg spillede bordtennis hver tirsdag og brugte stedet til at koble af med familie og venner, læse op på replikker eller være med til fællesspisning. Det er et sted, hvor der er højt til loftet. Både bogstaveligt talt, men også metaforisk, fordi der er mangfoldighed og plads. Når jeg står her, ser jeg et stort kirkerum, som er malet i alle farver, du kan forestille dig. Det er pangfarver og pastelfarver blandet i et. De smukke kirkevinduer er der ikke blevet gjort noget ved, så de giver et dejligt lys«.

»Jeg bor på Islands Brygge. I det gamle arbejderkvarter, ikke det fancy område. Der er roligt med brede gader, og jeg kan køre derhen, hvor der sker meget, og så kan jeg trække mig tilbage, når jeg har brug for ro. Tæt på mig er Havnebadet, som jeg ikke bruger meget. Om sommeren er det nærmest et kødmarked med høj technomusik. Det tager overhånd. Der kan jeg være Rasmus Modsat. Jeg får lyst til at sidde på den lokale café Alimentari i en gård. Jeg kan lide at finde andre steder, end hvor alle andre er«.

»Nej, Bryggen er lidt en outsider, den er sød. Der er plads til børnefamilier, studerende, Linse, der går tur med sin hund, mig og Johnny nede fra bodegaen. Bryggen kan ikke blive strømlinet. Byplanlæggere prøver ellers at bygge nye, fine lejligheder, og iværksættere åbner smarte vinbarer. Bryggen er tung i røven, den vil ikke rigtig med. Det elsker jeg bare!«.

»Haha, skulle jeg have taget en med? Altså et københavnersted? Men hvis det bliver skrevet i Politiken, er det ikke hemmeligt. Jeg har lyst til at nævne Cafe Haraldsborg på Bryggen, hvor jeg har været 15 gange. Det er en knaldfis-bodega. Den er usexet, og hvis jeg gik forbi, ville jeg ikke have lyst til at gå derind. Den ser hærget ud, men er hyggelig«.