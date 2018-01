Mette F. advarer mod at stemme imod partilinjen – Gjerskov vil gøre det igen Socialdemokraternes Mette Gjerskov vil stemme imod burkaforbud. Hun mødtes onsdag med niqabklædt kvinde.

Dagen efter at den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, ifølge flere kilder på et gruppemøde tirsdag kom med en advarsel om ikke at bryde partilinjen i Folketingssalen, melder udviklingsordfører Mette Gjerskov (S) sig klar til netop dette – igen.

Gjerskov har tidligere stemt imod partilinjen i udlændingepolitiske sager, og nu gør hun det klart, at hun kommer til at stemme nej, når regeringen i nær fremtid forventes at fremsætte et lovforslag om at forbyde burka, niqab og anden maskering i det offentlige rum. Det på trods af at den socialdemokratiske partiformand tidligere har fastslået, at partiet er klar til at forbyde burka i det offentlige rum.

»Jeg kan simpelthen ikke stemme for lovforslag, der bestemmer, hvad folk skal have på af tøj og ikke skal have på af tøj. Så jeg stemmer imod«, forklarer Gjerskov og tilføjer om udsigten til endnu en gang at skulle stemme imod S-linjen:

»Det er selvfølgelig en udfordring, for man vil jo allerhelst stemme sammen med sit parti. Men jeg opfatter ikke det her som et udlændingespørgsmål. For mig er det helt principielt, at staten ikke skal blande sig i folks påklædning«.

Gjerskov havde i går et møde på sit kontor med repræsentanter fra foreningen Kvinder i Dialog, hvoraf den ene fremmødte var en ung niqabklædt kvinde.

Foreningen fik forleden nej til at møde Folketingets Udlændingeudvalg, hvis de bar niqab eller burka. Men mødet onsdag gjorde indtryk på Gjerskov, selv om også hun mener, at det »er da noget mærkeligt noget« at iklæde sig burka.

»Det var to veluddannede kvinder, begge to med job, begge to født i Danmark med forældre af udenlandsk herkomst, men som har været her i mange år. Som ser det som kvindefrigørende, og som mener, at de siger nej til hele den trend om, at kvindekroppen bare skal seksualiseres og plastikopereres og botoxes og alt mulig andet«, forklarer Gjerskov.

Advarslen fra Frederiksen

Og så vender vi tilbage til gruppemødet tirsdag. Politiken har talt med en række medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, der beretter, at partiformand Frederiksen på mødet gjorde det klart, at det er uforeneligt med at have et ordførerskab for partiet, hvis man på et af de store politiske områder som udlændinge- eller finanspolitik stemmer imod partilinjen. Der kan angiveligt være undtagelser, hvis man som folketingsmedlem af lokalpolitiske interesser ikke kan stemme for eller imod et forslag.

Uden for citat er der partifæller, der kritiserer advarslen fra Frederiksen, men omvendt forlyder det, at eksempelvis social- og børneordfører for partiet Pernille Rosenkrantz-Theil bakkede op om formandens linje og tilføjede, at det også burde have konsekvenser, hvis man taler imod partilinjen i medierne eller i andre åbne fora. En oplysning, hun ikke vil kommentere.

Det er kun kort tid siden, at Mette Gjerskov og tre andre socialdemokratiske folketingsmedlemmer valgte at udeblive fra Folketingssalen, da de ikke kunne bakke op om partilinjen. Nemlig i sagen om regeringens forslag om, at det fremover er op til udlændingeministeren, om Danmark skal modtage kvoteflygtninge.

Om et kommende nej til et forbud mod burka, niqab og anden maskering vil få konsekvenser for Mette Gjerskov, der i dag er udviklingsordfører, er uvist.

Adspurgt, om hun har meddelt sin beslutning til partiledelsen, svarer hun:

»Ja ja, jeg har taget balladen, men den kommer sikkert igen«.

Mette Gjerskov var ikke selv med på gruppemødet tirsdag, men til spørgsmålet om, om hun ikke netop nu udfordrer Frederiksens linje, svarer svarer Mette Gjerskov: »Det må du spørge ledelsen om; hvad de forestiller sig«.