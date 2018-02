Politikere: Brug din ret - tjek selv om PET har registreret dig ulovligt De radikale, Alternativet og Enhedslisten opfordrer borgere til at bruge en kattelem i PET-loven, hvis man vil være sikker på, at efterretningstjenesten ikke uden grund har registreret sexvaner, gæld, sidespring og andet personfølsomt.

Zenia Stampe (R), Josephine Fock fra Alternativet og Rune lund fra Enhedslisten opfordrer bekymrede borger til at bruge deres lovsikrede individuelle ret til at få sikkerhed for, at borgerne ikke er registreret af PET uden gyldig grund.

Opfordringen kommer efter, at det er kommet frem, at tilsynet med Efterretningstjenesterne under Justitsministeriet har erkendt, at mulighederne for at kontrollere om PET sletter irrelevante oplysninger om danskerne »i det væsentlige er sat ud af kraft«, efter PET loven blev ændret sidste år.

Men danskerne kan selv sikre sig, at de ikke er uberettiget registreret af den hemmelige tjeneste. I lovens paragraf 13 står der fortsat, at borgere kan henvende sig til tilsynet, der så skal undersøge hos PET, om tjenesten uberettiget opbevarer personfølsom data. Hvis det er tilfældet, skal PET slette det.

Udfyld en blanket på nettet

Rent praktisk skal man udfylde en anmodning om indirekte indsigt, som ligger på tilsynets hjemmeside: www.tet.dk.

Mens det ikke har været muligt at få kommentarer fra Socialdemokratiet, SF, Venstre og de konservative til opfordringen om, at bekymrede borgere tager sagen i egen hånd, så fremhæver Christina Egelund fra det tredje regeringsparti, LA , at »det er godt, at borgerne har mulighed for at undersøge, hvilke informationer der opbevares og har mulighed for at få slettet oplysninger, som PET opbevarer uden legitim grund«.

Dansk Folkepartis ordfører Peter Kofoed Poulsen vil ikke selv opfordre borgere til at henvende sig.

»Det må folk helt selv om, muligheden er der, men danskerne skal selv bestemme, hvad de bruger deres rettigheder til. Jeg blander mig uden om«.

Kun 45 danskere har krævet besked

Da de generelle regler om tilsynets uvildige kontrol med PETs oplysninger om danskerne blev ændret trods advarsler fra blandt andet tilsynet selv, Institut for Menneskerettigeheder og Advokatrådet, bevarede man den individuelle mulighed for at få undersøgt, om PET opbevarede oplysninger om den enkelte borger, og om det er berettiget og dermed lovligt. Hvis det ikke er lovligt, skal oplysningerne slettes.

I de seneste tre år har blot 45 personer fået undersøgt deres personlige registreringer, i to tilfælde var der ulovligt opbevaret oplysninger, som PET måtte slette.

Men efter tilsynet er blevet stækket af lovændringen, må bekymrede danskerne selv gribe til handling og bruge deres ret til at få sagen undersøgt, mener de radikales retspolitiske ordfører, Zenia Stampe.

»Selvfølgelig skal folk bruge den mulighed, hvis de mener, at det er relevant. Jeg vil ikke gøre livet svært for PET eller føre kampagne, men efter ændringen af loven, så er den eneste mulighed for at være sikker på, at man ikke er registreret med irrelevante oplysninger, at bede TET (tilsynet) undersøge det«, siger Zenia Stampe.

Ikke skadeligt for PET's arbejde

Hun støttes af Alternativets Josephine Fock:

»Jeg vil bestemt opfordre folk til nu at bruge den her mulighed. Selvfølgelig skal oplysninger, der ikke er relevante slettes, og når vi nu efter lovændringen ikke kan få sikkerhed, for at det sker, så skal borgerne selv henvende sig og få det undersøgt. Det vil også presse justitsministeren til at få rette op på det problem«, siger Alternativets ordfører, der har indkaldt justitsminister Søren Pape (K) til samråd.

Rune Lund (Enhedslisten) mener af »helt principielle årsager«, at danskerne nu selv skal tage affære og kræve, at PET undersøger, om de er registreret uden grund.

Du risikerer, at PET skal bruge store ressourcer på de henvendelser?

»Hvis bare PET var rettet ind efter de oprindelige henstillinger fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om, at få orden i tingene og fik slettet de irrelevante oplysninger, så var vi ikke kommet hertil. Nu valgte PET i stedet for at følge loven at få loven lavet om«, siger Rune Lund.

»Det kan godt være, at det kræver ressourcer hos PET, men det er ikke nogen undskyldning i et demokratisk samfund for, at borgerne ikke kan få slettet uretmæssige oplysninger i efterretningstjenestens arkiver«, siger Rune Lund.