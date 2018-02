Mette Frederiksen mangler rød støtte til granskning af ydelser Der er skarp kritik fra rød blok til Socialdemokratiets stort anlagte plan for fremtidens asylpolitik. Især skaber udsigten til fortsat lave ydelser splid.

Mens Socialdemokratiet vil lade en kommission afgøre fremtiden for penible politiske spørgsmål som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, er kravet anderledes klart fra de partier, der forventes at støtte en mulig ny regering med Mette Frederiksen i spidsen:

De såkaldte fattigdomsydelser, der især rammer flygtninge, men også etniske danskere, skal afskaffes med det samme efter et magtskifte, uanset hvad en kommission måtte komme frem til. Ellers gør en ny regering livet besværligt for sig selv.

»Vores krav til en ny, rød regering er, at kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen bliver afskaffet den første mandag, efter regeringen er trådt til«, siger Karsten Hønge, politisk ordfører for SF.

I Socialdemokratiets udspil til en ny udlændingepolitik lægger partiet op til at nedsætte en ydelseskommission, der på 12 måneder skal give blandt andet kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen et eftersyn. Dermed lover partiet ikke – som den øvrige opposition gentagne gange har efterlyst – at afskaffe de lave ydelser helt.

Så skal de ikke opfatte os som et egentligt støtteparti Karsten Hønge, politisk ordfører for SF

Formand Pia Olsen Dyhr har tidligere gjort afskaffelsen af kontanthjælpsloftet til et ultimativt krav for, at SF kan støtte en kommende socialdemokratisk regering.

Planerne om en kommission frem for en afskaffelse af ’fattigdomsydelserne’ ændrer ikke på, at SF peger på Mette Frederiksen. Men, siger Karsten Hønge:

»Det vil have stor betydning for vores position i forhold til regeringen. Så skal de ikke opfatte os som et egentligt støtteparti«.

»Voldsomt trist«

Mens kommissionen arbejder, skal en ikke nærmere defineret børnepakke supplere integrationsydelsen og »afbøde de konsekvenser, som de lave ydelser har for børnene«, lyder det i udspillet. Det er det samme som at »lindre lidt uden at fjerne årsagen til problemet«, siger Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

»Det er voldsomt trist, at Socialdemokraterne nu vakler i forhold til at afskaffe fattigdomsydelserne. Hidtil har der været enighed i rød blok om for eksempel kontanthjælpsloftet. Enighed om, at det kommer der først og fremmest en ting ud af, og det er flere fattige mennesker. Og det kommer der ikke noget godt ud af«, siger hun.

En kommende folketingsgruppe må tage stilling til, hvorvidt spørgsmålet bliver en af de bebudede røde linjer for partiet, hvis det skal bakke op om en kommende S-ledet regerings politik.

»Men det er et vigtigt spørgsmål for Enhedslisten, og det er noget, vi kommer til at kæmpe benhårdt for«, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun har heller ikke har mange roser til de øvrige udspil fra S.

»Jeg har svært ved at få øje på retfærdigheden, og det er ekstremt urealistisk«, siger hun om Socialdemokratiets planer, der indebærer et stop for spontane asylansøgere i Danmark.

Asylansøgere skal i stedet placeres i lejre eller centre i tredjeverdenslande, mens deres sag behandles. Den del er også Karsten Hønge betænkelig ved.

»Det er vi meget skeptiske og kritiske over for. Vi har svært ved at se, at det er realistisk. Men hvis Socialdemokraterne eller Danmark eller EU kan få lavet systemer, der er sikre, så vil vi gerne tænke over det«, siger han.

Mere valgkamp end virkelighed

Hos de radikale savner leder Morten Østergaard også klare svar på, hvad Socialdemokratiet vil stille op med især integrationsydelsen, hvis partiet får regeringsansvaret.