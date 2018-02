Nej tak: Nordafrikanske lande afviser Mette Frederiksens asylcentre Marokko og Tunesien siger nej til at lægge jord til et dansk modtagecenter for asylansøgere.

Marokko afviser at huse et dansk center for asylbehandling og udstiller dermed et af de store problemer for de danske socialdemokraters nye asylpolitik. Socialdemokratiet mener, at Danmark skal oprette et center uden for Europa, hvor asylansøgere i Danmark skal sendes til for at få deres asylsag behandlet, men partiet har ikke oplyst, hvilket land der skal lægge jord til.

I en mail til Politiken skriver Marokkos ambassade, at landet »altid har afvist og stadig afviser« at placere centre der.

Forleden gjorde Tunesiens ambassade i Holland det samme i en mail til DR.

Stefano Torelli, der forsker i migration over Middelhavet ved tænketanken European Council on Foreign Relations, forklarer i en mail til Politiken, at Marokko og Tunesien er de eneste nordafrikanske lande, der vil kunne opfylde et krav om respekt for menneskerettigheder. Men Marokko ligger for langt fra de store flygtningeruter, og Tunesien er midt i en socioøkonomisk krise og ville ikke kunne huse flere flygtninge uden folkelig opstand, mener Stefano Torelli.

»Hvordan skulle vi så samarbejde med de lande og samtidig sikre respekt for menneskerettighederne«, spørger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har understreget, at der skal være tale om et demokratisk land, og at sikkerheden og asylbehandlingen skal være i overensstemmelse med »danske standarder og retssikkerhed«.

Europæiske lande har i flere årtier flirtet med ideen om at flytte asylbehandlingen væk, men har aldrig kunnet finde et sted til det. I begyndelsen af årtusindet bad Tony Blairs britiske regering et konsulentfirma om at lave en plan.

Dengang talte Jeff Crisp, som i dag forsker i flygtningespørgsmål ved Oxford University, med en af konsulenterne.

»Jeg spurgte konsulenten, hvilke steder de overvejede, og han sagde til mig, at de tænkte på at lease en kroatisk ø. Jeg spurgte, om de havde talt med Kroatien. Han svarede, at det bare var en operationel detalje. Jeg sagde: I hellere må sikre jer, at der er et land, der er villigt til at lægge jord til sådan et center«, fortæller han.

Ifølge en centralt placeret kontakt, jeg har, har svaret været: I må have drukket af natpotten

De seneste tre år har EU forhandlet med lande i Nordafrika, fortæller generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach.

»Svaret fra landene har entydigt været nej. Ifølge en centralt placeret kontakt, jeg har, har svaret – direkte oversat fra fransk – været: I må have drukket af natpotten«, siger Christian Friis Bach, der påpeger, at Socialdemokratiets forslag vil betyde, at et land skal huse asylansøgere fra for eksempel Eritrea eller Afghanistan, som er rejst til Danmark og sendt til lejren. »De frygter et yderligere flygtningepres oven i den meget store byrde, som de bærer i forvejen«, siger han.

Aftale har vist nye muligheder

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, ser ikke den marokkanske afvisning som endelig, før der har været en forhandlingsproces med landets regering. Aftalen mellem EU og Tyrkiet om at sende flygtninge tilbage har ifølge ham vist nye muligheder.

»Man kunne jo forestille sig, at både nogle af landene i Mellemøsten og i Afrika, som i dag fungerer som transitlande, og som får opbygget en kæmpe mafia på grund af menneskesmuglingen, også har en interesse i at få stoppet incitamentet til at komme til Europa«, siger han.

Peter Seeberg fra Syddansk Universitet, der forsker i migration og sikkerhed i Middelhavsområdet, åbner døren på klem for Socialdemokratiets forslag:

»Hvis man virkelig satte ressourcer ind, og hvis det ikke er ryggesløse militser, som beskytter lejrene, men FN-soldater eller en anden instans, som har magt til det, kan det da være, at det kunne virke«, siger han.

Christian Friis Bach tror ikke, at Danmark selv med en stor pose penge vil kunne finde et villigt land, der samtidig kan sikre de demokratiske standarder.

»Jeg tvivler på, man ville kunne få det igennem et parlament, uanset hvor mange penge man stiller til rådighed«.