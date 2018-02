Venstre og Socialdemokratiet: Russisk overvågning er en reel risiko ved Nordstream 2

Advarslen om, at Rusland kan udnytte gasledningen Nord Stream 2 til at overvåge Østersøen kaster skvulp af sig på Christiansborg.

Her ser såvel regeringspartiet Venstre som det største oppositionsparti med største alvor på risikoen for, at russerne vil benytte sig af den mulighed.

Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) er således »fuldstændig overbevist om«, at Udenrigsministeriet tager det med i den aktuelle vurdering af, hvorvidt gasledningen er forenelig med Danmarks sikkerhedspolitiske interesser.

»Det er en reel risiko. Ikke mindst set i lyset af den ageren, som vi har set fra russisk side, hvor de er mere og mere aggressive«, siger han.

I de seneste år har Østersøen udviklet sig til et »ekstremt højspændt område«, siger Michael Aastrup Jensen, der fremhæver en større aktivitet såvel i luften som til vands. Den forgangne uge har ikke just hjulpet på udenrigsordførerens tiltro til Rusland. Her kom det frem, at det var Rusland, som stod bag hackerangrebet mod blandt andet Mærsk, der påførte koncernen et milliardtab. Det fortalte i al fald forsvarsminister Gavin Williamson fra Storbritannien til BBC, hvilket dog blev afvist af den russiske regering, der mener, at anklagen er udtryk for en »rusofobisk« opførsel.

Ikke desto mindre var den danske forsvarsminister helt på linje med sin britiske, da han udtalte sig til Ritzau i forbindelse med et Nato-møde i Bruxelles.

»Det peger direkte tilbage til den russiske stat og det russiske militær«, sagde Claus Hjort Frederiksen (V) og tilføjede:

»Det særligt farlige er, at man hacker sig ind for at forvolde skade. Russerne har løftet det her op på et højere niveau, hvor det bare går ud på at forvolde skade ligesom i et militært angreb«.

Endnu er der ingen melding fra den danske regering om, hvorvidt man har i sinde at sige nej til den planlagte linjeføring af Nord Stream 2, der efter planen skal løbe tæt på Bornholm inden for Danmarks såkaldte søterritorium.

En samlet opposition har dog allerede opfordret regeringen til et nej. Udenrigsordfører og tidligere europaminister Nick Hækkerup (S) hæfter sig også ved risikoen for, at russerne kan placere overvågningsudstyr på gasledningen.

»Det, synes jeg, både er en rigtig og relevant observation«, siger Nick Hækkerup, der opfordrer Udenrigsministeriet til at lade det indgå i deres vurdering, hvis ikke det allerede er tilfældet:

»Interessen for at holde kunne holde øje med, hvad der sker i præcis det område, må man antage fra russisk side er kæmpe stor, fordi det er et af de områder, hvor Nato grænser op til Rusland«.

Hos selskabet Nord Stream 2 AG med adresse i Schweiz har man hele tiden understreget, at gasledningen er et rent kommercielt anliggende, og at vestlige politikere derfor går galt i byen, når de bedømmer projektet på politiske præmisser blot fordi, at selskabet ejes af det statsejede Gasprom i Rusland. Over for Politiken afviser talsmand Jens D. Mueller endvidere hele ideen om, at gasledningen skulle kunne udstyres med overvågningsudstyr og fremhæver, at myndighederne til enhver til kan tjekke dette.