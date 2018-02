Enhedslisten: Politiets adgang til patientoplysninger svækker tillid til nyt dna-projekt

Kun Enhedslisten står uden for aftalen om centret. Stine Brix fortæller dog, at partiet har været med til at diskutere i Folketingets sundhedsudvalg om, at centret skulle have et »fuldstændig afgrænset formål«, herunder at politiet ikke skal have adgang.

»Det, vi ofte ser på retsområdet, er, at politiet får nogle beføjelser med henvisning til terror. Og det, vi ofte ser bagefter, er, at det udvikler sig med årene, så andre alvorlige kriminalitetsformer også giver politiet øget adgang«, siger Stine Brix og nævner eksempler som manddrab eller seksualforbrydelser.

Det er vel til gavn for borgerne, at politiet får adgang. Hvorfor er det et problem?

»Det er slet ikke formålet med centeret, at det skal bruges til politiets arbejde. Det er ingen hemmelighed, at politiet meget længe har villet have et dna-register. Det er blevet afvist af Folketinget flere gange, og derfor er det ekstremt vigtigt, at man ikke giver politiet et dna-register ad bagdøren. Der er i forvejen en stor skepsis over for genomcentret. Og det vil i den grad øge den skepsis og svække den tillid, at man ikke kan regne med, at oplysningerne, man afleverer til sundhedsvæsenet og til behandling, kun kan blive brugt til det«.

Politisag vækker uro

De nye oplysninger vækker uro blandt flere sundhedsordførere, som støtter lovforslaget om at oprette Nationalt Genom Center. Alligevel ønsker ordførerne ikke at tage stilling til, om politiets adgang er altafgørende for, om de stemmer for forslaget.

»Jeg kommer til at spørge ministeren, hvordan hun selv vil forklare det her svar i forhold til det, som vi har drøftet undervejs. Og så kommer jeg jo til at overveje situationen efterfølgende. Men det er vigtigt for mig, at der ikke er andre, der får adgang, end det, der er aftalt«, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Også Liberal Alliance kan ikke melde ud, om de nye oplysninger får partiet til at vakle i troen.

»Det er jo klart, at hvis det skulle forholde sig anderledes, skal vi tage det op til fornyet overvejelse«, siger May-Britt Kattrup, der tilføjer:

»Kun i helt ekstreme tilfælde, som for eksempel terror, kan politiet bede om at få adgang, og kun hvis en dommerkendelse siger god for det. Politiet får ingen nye rettigheder til adgang«.