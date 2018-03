Opposition vil sikre Folketingets kontrol med overvågning

Alternativet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten vil fastholde Folketingets demokratiske kontrol med statens samkøring af borgernes personoplysninger. Med et ændringsforslag vil partierne fjerne en udskældt paragraf i justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forslag til en ny databeskyttelseslov.

Ny datalov Databeskyttelsesloven indfører 25. maj EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) i dansk lov. En række eksperter og organisationer har peget på, at regeringens forslag er i strid med EU-reglernes sigte om at give borgere kontrollen over deres egne persondata. Regeringen vil blot via en ministers bekendtgørelse give myndigheder ret til at bruge og samkøre borgernes persondata til andre formål end det oprindelige. Regeringen lægger op til, at borgere ikke forudgående skal orienteres om den nye anvendelse af data. Oppositionen vil nu have fjernet de omstridte elementer i lovforslaget for at sikre gennemsigtighed. Vis mere

Lovforslaget vil i sin nuværende form give kommuner og andre myndigheder en langt mere smidig adgang til at samkøre registre og anvende borgernes persondata til nye formål. Og Folketingets indflydelse vil blive fjernet, fordi nye beføjelser alene skal udstedes gennem en ministers forudgående bekendtgørelse.

»Det vil blive uendelig svært at kontrollere de bemyndigelser, som ministre fremover vil kunne udstede, og det vil blive ualmindeligt ugennemsigtigt for borgerne. Når det går op for folk, hvad dette lovforslag reelt indebærer, er der en meget stor risiko for et enormt svigt i tilliden mellem borgere og stat, og tillid er helt afgørende for at have en velfungerende offentlig sektor. Derfor vil vi bevare den demokratiske kontrol og fastholde åbenheden for borgerne«, siger Josephine Fock, retsordfører for Alternativet.

De fire partiers ændringsforslag om at fjerne den omstridte paragraf følger en enslydende anbefaling fra de juridiske eksperter, som deltog i en eksperthøring om lovforslaget i forrige uge.

Familieovervågning et eksempel

Samme dag fremlagde regeringen i sin ghettopakke et initiativ, som åbenbarer en direkte konsekvens af Papes lovforslag. Med et mål om tidligt at opspore børn, som kan være socialt udsatte, vil regeringen i kraft af en bekendtgørelse fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) give alle kommuner adgang til at samkøre borgernes personoplysninger om eksempelvis tandlægebesøg, tilknytning til jobcenter, psykiske lidelser og misbrugshistorik.

På baggrund af en række af disse ’risikoindikatorer’ dannes der med kunstig intelligens profiler over kommunens børnefamilier, og der kan så skrides ind over for familier, der slår ud i systemet.

Tiltaget, der er inspireret af et udviklingsarbejde i Gladsaxe Kommune, har medført en ophedet samfundsdebat; mange borgere, fagfolk, organisationer og debattører har kraftigt taget afstand fra regeringens familieovervågning, som med justitsministerens lovforslag altså vil kunne gennemføres uden en forudgående lovproces i folketingssalen.

Så vidtgående forandringer i vores samfund må ikke foregå under radaren Zenia Stampe, retsordfører

»Gladsaxe-modellen viser konsekvensen ved det her, men det er jo kun begyndelsen. Kommunerne har mange fantasier om samkøring af registre på socialområdet, skoleområdet og beskæftigelsesområdet. Det kan så være, at vi ikke kan ændre et politisk flertals ønske om at indføre de her redskaber, men i en lovproces skal regeringen og et politisk flertal stå til regnskab i folketingssalen og offentligheden gennem høringsprocedure, tre behandlinger, spørgsmål, svar og ændringsforslag. Så vidtgående forandringer i vores samfund må ikke foregå under radaren og blive lusket igennem via ministerielle bekendtgørelser«, siger Zenia Stampe, retsordfører for Radikale Venstre.

På skole- og institutionsområdet har Politiken de seneste måneder afdækket en række eksempler på statens og kommuners ulovlige indsamling af børns trivselsdata. Fra 20. marts skal alle landets folkeskoleelever igen svare på spørgsmål om deres trivsel, og en del forældre er bekymrede over, hvad der kan ske med disse data.