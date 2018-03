Rød blok vil have markant flere havmøller En samlet opposition vil have massiv satsning på havvind i ny energiaftale. Minister er positiv. Men vil ikke sætte tal på omfanget.

Flere snurrende vindmøller til havs skal spille en markant rolle i dansk energipolitik helt frem mod 2030. Sådan lyder det samstemmende fra partierne i oppositionen forud for forhandlingerne med regeringen, hvor der er milliarder på spil for såvel forbrugere som erhvervslivet.

»Vi forslår tre nye havvindmølleparker frem mod 2030«, siger de radikales politisk leder Morten Østergaard.

Netop Det Radikale Venstre fremlægger lørdag partiets udspil til en ny energiaftale, der har til formål at forvandle Danmark til »storeksportør« af grøn energi.

I alt vil partiet frem mod 2030 øge elproduktionen fra havvind med cirka 3.000 megawatt. Det første udbud skal finde sted i 2020, sådan at den første havvindmøllepark kan være i drift i 2025.

Ifølge udspillet haster det med en undersøgelse af gode placeringer i Nordsøen, hvis Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence, fordi andre lande også for alvor har fået øjnene op for havvind.

I udspillet lancerer partiet også en ide om, at Danmark skal samarbejde med Facebook, Apple og andre multinationale selskaber om det ene udbud. Ideen er, at selskaberne kan bruge den grønne el til deres nye datacentre på dansk jord, mens staten kan spare en betragtelig del af udgifterne til selve udbuddet.

De radikale får opbakning fra Socialdemokratiet, der går ind til forhandlingerne om en energiaftale med en ambition om, at der opstilles vindmøller, der kan levere mellem 2.500 og 3.000 megawatt.

»Det vigtige er volumen. Der ligger vi meget godt på linje med de radikale«, siger energiordfører Jens Joel (S), der kalder det »oplagt«, at havvind også skal spille en meget stor rolle i en kommende aftale.

I regeringen har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) løbende udtalt sig positivt om havvind. Ministeren kaldte det et »kæmpemæssigt gennembrud«, der kan gøre Nordsøen til det nye »Silicon Valley« for vindenergi, da det daværende Dong Energy sidste år sagde ja til at opføre parker i den tyske del af Nordsøen uden statsstøtte.

»Regeringen har klart sagt, at havvind skal spille en central rolle i en ny aftale, hvilket også vil fremgå af regeringens udspil«, siger han i dag til Politiken.

Trods forsikringen fra ministeren frygter oppositionen, at udspillet fra regeringen langtfra bliver seriøst nok.

SF har allerede tidligere på året tilkendegivet, at partiet i udgangspunktet ønsker fire nye havvindparker med en størrelse på 600 megawatt hver, der skal opføres i 2024, 2026, 2028 og 2030. Det svarer til størrelsen på den indtil videre største vindmøllepark i Danmark, som selskabet Vattenfall er ved at opføre ved Kriegers Flak i Østersøen.

»Vi skal holde tempoet oppe, hvis vi skal nå målsætningen om et fossilfrit samfund i 2050«, siger partiformand Pia Olsen Dyhr (SF), der også påpeger, at Danmark bør pleje det store hjemmemarked for vindenergi.

Hos Enhedslisten, der også er en del af det nuværende energiforlig, bakker energiordfører Søren Egge Rasmussen op om flere vindmøller på havet frem mod 2030. Det samme gælder Alternativet, der tidligere denne måned fremlagde energiudspillet God Energi.

På nuværende tidspunkt vil Lars Christian Lilleholt dog ikke sige noget om antallet af megawatt. Og det er slet ikke sikkert, at regeringen i sit udspil vil lægge sig fast på et bestemt tal helt frem mod 2030. I stedet overvejer regeringen en model, hvor man beslutter sig for en vis mængde havvind i første halvdel af perioden og først siden tager stilling til behovet i resten af perioden.

»Det er en overvejelse«, siger Lilleholt, der påpeger, at energibehovet løbende forandrer sig i takt med teknologien.