Måling: LA-vælgere dumper Samuelsen Anders Samuelsen har gjort det dårligt som politisk leder for Liberal Alliance siden valget, mener 40 procent af partiets egne vælgere i en ny måling. Men Ammitzbøll-Bille er ikke et ønsket alternativ.

Liberal Alliances vælgere er ikke synderligt vilde med partiets leder, Anders Samuelsen.

Forud for partiets landsmøde er 515 vælgere, der ved seneste folketingsvalg stemte på Liberal Alliance, blevet bedt om at vurdere partiets ledelse i en måling, som Megafon har lavet for Politiken.

Adspurgt, hvorvidt Anders Samuelsen har gjort det godt eller dårligt som politisk leder siden seneste folketingsvalg, svarer 40 procent, at han har gjort det ’dårligt’ eller ’meget dårligt’. 33 procent af de adspurgte mener omvendt, at Samuelsen har gjort det godt, mens de resterende ikke forholder sig til spørgsmålet.

Og det er alarmerende, vurderer Kasper Møller Hansen, der som professor ved Københavns Universitet beskæftiger sig med politik og vælgeradfærd.

»Det er da en kold nyser, at 40 procent af ens vælgere ikke synes godt om formanden«, siger han og fortsætter:

»Især for et parti som Liberal Alliance, som er et nyt parti, og hvor Anders Samuelsen helt klart er den person, man identificerer partiet med. Han er en meget, meget vigtig figur i forhold til, hvis det havde været et parti med 100 år på bagen«.

Det er dog ikke, fordi LA-vælgerne i stedet foretrækker økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som er partiets udråbte kronprins. Sat overfor at skulle vælge mellem de to svarer 55 procent, at de foretrækker Anders Samuelsen, mens 19 procent hælder mod Ammitzbøll-Bille.

Tidligere kritik

I Liberal Alliances bagland har der ellers tidligere været kritiske røster, der har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Anders Samuelsen er den rette leder. En af dem, der har luftet sine frustrationer, er Mia Due Christensen, der som lokalformand i Fredensborg i januar sagde til Jyllands-Posten, at »man bør overveje, om man har sat det rigtige hold til at lede partiet frem mod et kommende valg«.

Efter reaktionerne på den offentlige kritik har hun meldt sig ud af partiet, men ønsker ikke til Politiken at fortælle, hvorvidt det har med partiets ledelse at gøre.

»Jeg vil ikke smække med døren«, siger hun blot.

En anden tidligere kritiker, daværende lokalformand i Lejre John Dalgaard, har også meldt sig ud af partiet efter at have luftet en lignende kritik. Anderledes positiv er stemningen i det jyske, beretter Ole Havskov Jacobsen, formand for Sydjyllands Storkreds.

»Vi havde lige bestyrelsesmøde i går og var enige om en hel og fuld opbakning til Anders Samuelsen som leder. Det er ham, der bedst kan tegne partiet«, siger han.

Ikke født som LA-vælger

Efter et hovedbestyrelsesmøde i januar var der både opbakning til Samuelsen som leder og til den fortsatte regeringsdeltagelse. Mødet var ekstraordinært indkaldt efter et tumultarisk forløb omkring finansloven og den endelige dødsdom over de historisk store skattelettelser. Et forløb, som Anders Samuelsen lagde sig fladt ned og undskyldte for.

Det ændrer dog ikke på, at det kan gøre ondt på et parti, hvis vælgernes tillid til lederen forsvinder, siger Kasper Møller Hansen. Og det kan også blive tilfældet for Liberal Alliance, der i forvejen er gået tilbage i meningsmålingerne siden valget i 2015, vurderer han:

»Partiets vælgere er nye i den forstand, at de jo ikke er født som LA-vælgere. Langt de fleste har stemt på andre partier før. Så det er bestemt en gruppe, som også er mere mobile end hos andre partier«.

Selv peger Anders Samuelsen på, at den ringe opbakning skyldes nederlaget omkring jul.

»Jeg så helst, at 100 procent synes, at jeg havde gjort det skide godt, men det synes jeg jo ikke engang selv. Fordi jeg har jo lavet fejl, og jeg siger også undskyld for de fejl. Men det er det, man får med mig som leder. Jeg gør det så godt, som jeg kan, og ingen kæmper hårdere end mig og LA for de ting, vi står for«, siger han.