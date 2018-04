Vicepræsident for menneskeretsdomstol: Papes erklæring ændrer kun nuancer i det eksisterende system Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen udgør den nyligt vedtagne København-erklæring en reform af menneskerettighederne. Vicepræsidenten ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil hellere kalde den en ændring af nuancer i det eksisterende system. Hun mener ikke, erklæringen ændrer på mulighederne for at udvise kriminelle udlændinge.

Da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forleden landede en aftale med de 46 andre lande i Europarådet om København-erklæringen, lød overskriften på hans pressemeddelelse: »Danmark sikrer reform af menneskerettigheder«. Han tilføjede at Danmark havde sikret en »historisk aftale«.

Men spørger man en af de 47 dommere, der rent faktisk er med til at afgøre sagerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, nemlig vicepræsident Angelika Nußberger, vil hun dog ikke kalde det en reform.

»Jeg ser det mere som en ændring af nuancer i det eksisterende system end en rigtig reform«, forklarer vicepræsidenten.

Punkt 28 redegør ganske enkelt for den nuværende position i Strasbourg-retspraksis Angelika Nußberger, vicepræsident ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Hun tilføjer om et af erklæringens omdrejningspunkter, det såkaldt delte ansvar mellem staterne og menneskerettighedsdomstolen:

»Det er ikke en ny idé – København-erklæringen bygger oven på en række af lignende erklæringer«.

Et af København-erklæringens mest omtalte punkter er afsnit 28, som regeringen selv har fremhævet som væsentlig. Punktet siger blandt andet, at menneskeretsdomstolen som udgangspunkt skal være tilbageholdende med at omgøre nationale domstoles afgørelser, hvis de har foretaget en rimelig afvejning af menneskerettighederne, ikke mindst i sager om retten til familieliv, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed.

Om det siger Angelika Nußberger:

»Punkt 28 redegør ganske enkelt for den nuværende position i Strasbourg-retspraksis«.

Flere forskere fra andre lande har siden vedtagelsen af erklæringen påpeget, at den er betydelig mindre markant end det oprindelige udkast fra regeringen i forhold til at skubbe magt fra menneskerettighedsdomstolen til medlemslandene. Senest har eksempelvis de to belgiske eksperter Janneke Gerards og Sarah Lambrecht i en lang analyse gennemgået erklæringen.

Udvisning af kriminelle

Op til det danske formandskab for Europarådet, der begyndte i november i fjor og udløber i næste måned, har danske ministre med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Søren Pape Poulsen i spidsen ikke mindst talt om, at menneskerettighedsdomstolens udvikling i retspraksis har gjort det for svært for lande at udvise kriminelle udlændinge.

»Derfor vil regeringen bl.a. bruge formandskabet til at rejse en diskussion af domstolens fortolkning af dele af menneskerettighedskonventionen«, som Løkke forklarede i en pressemeddelelse i november.

Adspurgt, om København-erklæringen gør det nemmere for medlemsstater som Danmark at udvise kriminelle udlændinge, svarer Angelika Nußberger dog, at domstolen i forvejen i en række domme har godkendt udvisninger med henvisning til det såkaldte subsidiaritetsprincip. Altså princippet om, at menneskerettighedsdomstolen ikke går i rette med nationale kendelser, hvis disse er nået på en omhyggeligt afbalanceret måde.

»København-erklæringen gør det derfor hverken lettere eller vanskeligere«, mener hun.

DF: Ikke tilfredsstillende

Hos Dansk Folkeparti mener udlændingeordfører Martin Henriksen, at dommeren har mange rigtige pointer

»Og det er ikke noget, der varmer mit hjerte at sige det. Det er bestemt ikke tilfredsstillende«, siger han.

Han mener, at regeringen har haft et for lavt ambitionsniveau.