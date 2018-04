En tredjedel af vælgerne i Nuuk har sat valgkrydset

Selv om det går langsommere end ved sidste valg, går det fremad med at fylde stemmeurnerne i Kommuneqarfik Sermersooq, der huser hovedstaden Nuuk.

Henad eftermiddagen klokken tre lokal tid har 34,5 procent af vælgerne i kommunen sat deres kryds ved valgstederne i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

Det skriver Grønlands Radio, KNR.

Tirsdag skal grønlænderne finde i alt 31 medlemmer til Inatsisartut, der er Grønlands landsting.

5368 har afgivet deres stemme, hvilket er seks procent færre end i 2014 på samme tid.

I landets største valgkreds i Nuuk har en tredjedel været i Godthåbhallen og stemme ifølge KNR.

Det er også her, at IA-leder Sara Olsvig, der fik flest personlige stemmer ved valget i 2014, har været for at stemme tirsdag.

»Jeg har en god mavefornemmelse, men det er selvfølgelig op til vælgerne, så vi må se valgresultatet i aften«, siger Sara Olsvig til TV2, da hun afgiver sin stemme.

Fiskekvoter, social ulighed, løsrivelse

Ved sidste valg fik hun 5825 personlige stemmer, mens landsstyreformand Kim Kielsen, Siumut, med 4604 personlige stemmer fik næstflest.

Kielsen var til stede ved et valgsted tidligere på dagen, men tilkendegav, at han vil afgive sin stemme senere.

Siden Grønland fik hjemmestyre har Siumut siddet på lederposten alle år på nær perioden 2009 til 2013.

Fiskekvoter, social ulighed, lufthavne, økonomi og løsrivelse fra Danmark har blandt andet fyldt i valgkampen.

Men hvor selvstændighed særligt var et påtrængende emne i begyndelsen af valgkampen, var det dagligdagen, der fik opmærksom til sidst.

Det fortæller Poul Krarup, der er chefredaktør på avisen Sermitsiaq.

»Det er dagligdagen, der har fyldt i valgkampen. Selvstændighed har ikke fyldt nær så meget til sidst, og det er lidt interessant«.

»Alle går nu ind og siger, at vi skal først have økonomien, de sociale forhold, omsorgen for de unge, uddannelser på plads, før vi kan tale om selvstændighed. Det er som om, man har trukket lidt i land«, siger Krarup.

Kommuneqarfik Sermersooq er Grønlands mest folkerige kommune.

