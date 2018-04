Skipper klar med ny plan: »Vi har ikke været konkrete nok« Med 100 forslag vil Enhedslisten gøre op med kritik om, at de er utopister uden en konkret plan. Blandt andet skal de rige betale mere i skat. Én socialdemokrat har de dog opgivet at overbevise.

Det handler ikke kun om fremtiden, når Enhedslisten på årsmødet i weekenden fremlægger, hvad partiet selv kalder en »storstilet« plan med 100 politiske forslag. Det handler også om et opgør med fortiden.

Den tid er forbi, hvor Enhedslisten flirtede med spærregrænsen. I dag er partiet det næststørste i oppositionen – kun overgået af Socialdemokratiet. Tilmed står partiet med 10 procent i de aktuelle meningsmålinger til mere fremgang.

Derfor er Enhedslisten i højere grad forpligtet til at levere et klart svar på, hvordan Danmark skal se ud, hvis partiet får magt, som det har agt, siger politisk ordfører Pernille Skipper. Hun har også en »erkendelse«. Hidtil har partiet været for fokuseret på »smukke drømme og visioner« og ikke i tilstrækkelig grad leveret konkrete svar på, hvordan de første skridt skal tages.

»Det er også et forsøg på at gøre op med, at venstrefløjen kun taler visioner og er skrivebordsgeneraler«, siger hun og uddyber:

»Vi har ikke været konkrete nok. Venstrefløjen inklusive Enhedslisten har været for gode til at tænke visionært. Man har ikke formået at gøre de visioner konkrete og håndgribelige for almindelige mennesker«.

Ny plan: 100 dage med Ø I weekenden afholder Enhedslisten årsmøde i København.

Det kan blive det sidste af slagsen forud for et folketingsvalg.

I den forbindelse fremlægger folketingsgruppen en ny plan ’100 dage med Enhedslisten’.

Planen rummer 100 forslag, som Enhedslisten vil gennemføre, hvis de får magt som de har agt. Vis mere

Det skal planen ’100 dage med Enhedslisten’ rette op på. Aldrig før har Enhedslisten fremlagt en sådan plan, der er inspireret af det politiske manifest, som Labour-leder Jeremy Corbyn har fremlagt i Storbritannien.

En langsom revolution

Med planen oplister folketingsgruppen 100 forslag, der skal kunne gennemføres i løbet af 100 dage, hvis partiet får 90 mandater. I så fald vil Danmark på flere områder blive anderledes.

Fremover skal en virksomhedsejer tilbyde sine medarbejdere at købe virksomheden, hvis han agter at sælge eller lukke den. De skal nemlig have forkøbsret.

En landsdækkende statslig fleksjobvirksomhed skal inden for en treårig periode sikre arbejde til 10.000 personer med nedsat arbejdsevne.

Kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og andre såkaldte fattigdomsydelser skal afskaffes. Et højere personfradrag skal sikre omkring 4.000 kroner mere om året til borgere med indkomster under 300.000 kroner.

Til gengæld skal de rigeste afgive flere penge. Personer med en indkomst på over 1 million kroner pålægges ekstra fem procent i millionærskat. De seneste års sænkelse af selskabsskatten rulles tilbage, så den hæves fra 22 til 25 procent.

Alle sprøjtegifte udfases i løbet af fem år – også selv om det måtte være i strid med de fælles EU-regler.

»Vi behøver ikke at komme 50 år ud i fremtiden og have ændret alt fundamentalt for at tage de første skridt i retning af en mere fællesskabsorienteret økonomi«, siger Pernille Skipper.

Ikke gennemregnet

Ifølge planen indebærer den samlet set nye udgifter for næsten 50 milliarder kroner og indtægter for over 58 milliarder. Det er en selvstændig pointe, at planen er overfinansieret, fordi man vil være sikker på, at der er styr på pengene. Med Pernille Skippers ord skal den nye plan give »svar på tiltale« til de politiske modstandere, der ikke har holdt sig tilbage for at udråbe partiet til en flok utopister.

I planen har I opgjort økonomien det første år – 2018. Der er ikke regnet på langsigtede konsekvenser. Hvorfor ikke?

»Det er et spørgsmål om, at vi ikke har ressourcerne og kræfterne til at gøre det. Vi har jo ikke hele Finansministeriets regnemaskine hos os«.

Liberal Alliance fremlagde forud for seneste valg en plan frem mod 2025, som de lod Finansministeriet regne igennem. Hvorfor kan I ikke gøre det samme?

»Mange af vores beregninger bygger på svar fra Finansministeriet og Skatteministeriet«.