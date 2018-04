Billigere strøm og flere havvindmøller: Det ved vi om regeringens energiudspil Regeringens præsenterer klokken 10 et energiudspil med initiativer for mellem 15 og 20 milliarder kroner frem mod 2030. Få et overblik over de kendte elementer af udspillet her.

Det handler om klimaet, en mindre elregning og initiativer for milliarder, når regeringen i dag præsenterer sit længe ventede energiudspil.

Hele fire ministre tropper op i Statsministeriets spejlsal og løfter sløret for udspillet med navnet 'Energi – til et grønt Danmark'.

Flere elementer af det omfattende udspil er allerede lækket eller omtalt af regeringen. Derfor giver vi her et overblik over de allerede kendte elementer i udspillet, som ifølge Politikens oplysninger løber op i mellem 15 og 20 milliarder kroner frem mod 2030.

Skatter og afgifter:

Da det ikke lykkedes for blå blok at lande en større skattereform inden jul, har det været magtpåliggende for regeringen, at energiudspillet indeholder markante afgiftssænkninger.

Regeringen vil derfor sænke elafgiften med 25 øre – fra 91 øre til 66 øre per kilowatt-time. Det svarer til, at en husstand med to voksne og to børn i et hus på 150 kvadratmeter, der årligt bruger 4000 kilowatt-timer, vil spare cirka 1.000 kroner på el-regningen hvert år.

Afgiftssænkelsen indfases fra 2019 til 2025 og vil ifølge eksperter fra energibranchen koste statskassen i omegnen af halvanden milliard kroner om året, når den er fuldt indfaset.

En sænkelse af den almindelige elafgift skaber ikke udelt begejstring på Christiansborg, hvor flere partier frygter, at elforbruget vil stige.

Regeringens sænkelse af afgiften på elvarme får derimod opbakning hele vejen rundt i det politiske spektrum. VLAK lægger op til at sænke afgiften fra 25 øre til 15 øre per kilowatt-time. Det er i forvejen besluttet, at afgiften sænkes fra 40 øre til 25 øre fra 1. maj 2018.

Vedvarende energi

Regeringen vil opføre en ny havvindmøllepark på 800 megawatt, som skal levere grøn strøm til cirka 800.000 husstande. Den nye havvindmøllepark bliver en tredjedel større end den kommende park ved Kriegers Flak. Udbuddet afgøres i 2021, og parken skal sættes i drift i perioden 2024 til 2027

Både Det Konservative Folkeparti og oppositionspartierne mener dog, at regeringen allerede bør lægge sig fast på, at der skal bygges tre havvindmølleparker frem til 2030.

Det er den samlede regering ikke klar til. Den foreslår i stedet, at der afsættes 4,2 mia. kr. til teknologineutrale udbud af vedvarende energi i perioden 2020-24 og en halv milliard kroner om året fra 2025 til 2030 til udbygning af den vedvarende energi.

Energibesparelser

Et af de helt store lobbyslagsmål mellem erhvervslivet og regeringen forud for udspillet har været energibesparelsesindsatsen. Store danske virksomheder som Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool har kæmpet for, at energieffektivitet står højt på regeringens dagsorden.

Men regeringen vil holde sig til EU's minimumskrav om energibesparelser på 1,5 procent og sløjfer den kritiserede energispareordning fra 2020 og erstatter den af en ny udbudspulje til erhvervslivet.

Overskudsvarme

Afgiften på overskudsvarme fra erhvervslivet, som kan bruges i fjernvarmesystemet, bliver hverken fjernet eller sænket, som tunge industrier som cementproducenten Aalborg Portland ellers har plæderet for. Men regeringen opretter en ny pulje til overskudsvarme.

Forskning

VLAK-regeringen er blevet kritiseret hårdt for at skære i statens øremærkede penge til forskning i klima- og energiløsninger. Energiforskningen er blevet skåret fra ca. 800 til under 500 millioner kroner i 2017, hvilket er en halvering i forhold til den såkaldte energimilliard i 2010 og 2011. I dette regeringsudspil vil regeringen langsomt øge forskningsmidlerne fra over 500 millioner i 2020 til et højere beløb.

Eksport

Den danske eksport af energiteknologi er stagneret. Derfor vil regeringen bruge 30 mio. kroner mere på at fremme energieksporten. Dagbladet Børsen skriver, at pengene blandt andet skal bruges til at ansætte fire nye energirådgivere.