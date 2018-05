Bondo i Fælledparken: »Jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg var gået ud i konflikt, så kunne jeg som i 2013 have fået rockstjernestatus«

Bryllupsdag i Fælleden. Efter et nederlag i forligsinstitutionen i 2013 og et nyt i 2018 skulle Anders Bondo Chri s tensen i går holde tale i Fælled parken. Han tog bussen derud med sin kone Gitte. Han lignede ikke en taber. Måske fordi det sidste gang lykkedes ham at vinde historien om, hvad der skete i 2013. Måske fordi lærerne i Fælled parken synes, at han trods alt har kæmpet, så godt han kunne. Måske fordi det trods alt var en festdag. Det var hans bryllupsdag. For 28 år siden blev han og Gitte gift.