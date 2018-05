Lokal V-formand om partiets nye politiske ordfører: »Der er nogle muskler i hende« Venstres nye politiske ordfører, Britt Bager, har som medieordfører haft et par smuttere, men mest af alt er hun hårdtarbejdende og inde i sit stof, fortæller to politikere.

Det var ikke et af de mest kendte ansigter i regeringspartiet Venstre, der i dag trådte ud af partiets gruppelokale som ny politisk ordfører.

Men i løbet af det seneste halve år har 41-årige Britt Bager, set med partifællernes øjne, markeret sig i en sådan grad, at det nu er hende, der til daglig skal udlægge og stå på mål for regeringspartiets politik i stedet for Jakob Ellemann-Jensen.

Særligt i rollen som medieordfører har Britt Bager vakt en vis opsigt. I Dansk Folkeparti betegner medieordfører Morten Marinus hende som en hårdtarbejdende politiker, der har styr på medieområdet.

»Det er rart, når man snakker om tingene - også når man ikke altid er enige - at man snakker med en person, der har styr på fortiden, nutiden, detaljerne, men også har en klar mening om, hvordan tingene skal se ud fremadrettet«, siger han.

Hvor politiske ordførere kan være kendt for at være mere eller mindre højtråbende, så tror Morten Marinus ikke, at det vil være Britt Bagers stil. Han kalder hende i stedet for »den meget diplomatiske type«.

»Jeg har ikke oplevet hende som højtråbende, men jeg tror, at hun på en diplomatisk måde kan sætte folk på plads, hvis det er det, der er nødvendigt«, siger han.

Bag om Bager

Britt Bager blev født i Grenaa i 1976 og voksede op i et lille landsbysamfund. I sine 20'ere blev hun uddannet som kontorelev og forsikringskonsulent, hvorefter hun valgte at tage en kandidatgrad i jura. Derudover har hun uddannet sig inden for politisk kommunikation og ledelse samt journalistik.

Vejen ind i politik tog for alvor fart i 2009, da hun begyndte at arbejde som politisk konsulent i Venstres sekretariat på Christiansborg. Det gjorde hun indtil 2013, hvor Venstre skulle finde en ny folketingskandidat i Favrskovkredsen, fordi Karen Jespersen skulle afløses.

Formanden for Venstre i Favrskov, Ken Richter, var med til at lede efter en kandidat og spurgte derfor Helge Sander, den tidligere borgmester i Herning og videnskabsminister.

»Han sagde, at det kunne være, at han havde et emne, og han vendte så tilbage og foreslog Britt Bager, som han kendte inde fra Christiansborg, og som havde styret hans sidste valgkamp«, siger Ken Richter.

I Favrskov var tilslutningen »stor« til, at Britt Bager skulle være Venstres nye kandidat i kredsen, husker Richter. »Der er nogle muskler i hende«, husker han.

Efter valgkampen til Folketinget blev skudt i gang, var der ingen slinger i valsen, fortæller han.

»Hun kørte meget stringent og havde fuldstændig styr på valgkampen, selvfølgelig med hjælp fra vores lokale folk, men hun havde førertrøjen på«, siger han.

Ved 2015-valget fik Britt Bager 7.306 personlige stemmer. Det gjorde hende til Venstres næststørste stemmesluger i Østjylland, hvor Jakob Ellemann-Jensen fik 8.678 personlige stemmer.

Et par politiske smuttere

Selv om omgivelserne har store forhåbninger til Britt Bager, der altså stiger i graderne, har hun ikke helt undgået svipsere.

I forbindelse med salget af TV 2 sagde hun til Mediawatch, at regeringen ville sælge 49 procent af det statsejede selskab. Ugen efter lød meldingen fra Venstre og Konservative i Politiken, at ambitionen var at sælge hele TV 2.

Og op til præsentationen af regeringens medieudspil sagde hun blandt andet til Politiken, at DR ikke længere skulle sende tv-programmer som 'Den store bagedyst', 'Hammerslag' og 'Bonderøven'. Udmeldingen førte til forvirring, og kulturminister Mette Bock (LA) måtte mane til jorden, at regeringen ikke blander sig i, hvad tv-kanaler skal sende.

Episoden er et udtryk for Britt Bagers person, fortæller Morten Marinus fra Dansk Folkeparti.

»Selvfølgelig giver hun et klokkeklart svar, og det er også kendetegnende for hende, at når hun bliver spurgt om noget, prøver hun ikke at pakke tingene ind, men siger sin ærlige mening«, siger Morten Marinus, der ikke vil forholde sig til, om Bager skabte forvirring.

Nu har Britt Bager fået en af de fremmeste poster i Venstre. Tiden vil vise, om hun får succes med at udlægge og stå for skud for partiets kurs.