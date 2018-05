Sagen forfra: Fra ghettosnak i nytårstale til politiske aftaler

Aftalerne. Med pengene på plads begyndte de første delaftaler torsdag at blive præsenteret. Fra morgenstunden kunne Ole Birk Olesen fremlægge en aftale på sit område, som han havde fået opbakning til fra S, DF og SF.

Den indebærer blandt andet, at andelen af almene familieboliger ikke må udgøre mere end 40 procent i de ghettoområder, der har været på listen i 4 år i træk eller mere.

Den giver også boligministeren mulighed for helt at afvikle et ghettoområde, og så ændrer den på kriterierne for, hvornår et område kan defineres som en ghetto. Det betyder, at der nu er 30 områder i Danmark med det prædikat i stedet for 22.

Også på undervisningsminister Merete Riisagers (LA) område faldt der torsdag en aftale på plads, der indfører sprogprøver i børnehaveklasserne i de områder, hvor en stor del af børnene bor i udsatte boligområder.

Tre prøver skal fordeles over året. Består et barn ikke nogen af prøverne, kan det ikke umiddelbart fortsætte i 1. klasse. Aftalen giver også politikerne nye muligheder for at straffe og i sidste ende lukke skoler, der igen og igen leverer dårlige faglige resultater.

Udeståender. Hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) forhandles der fortsat om dele af det samlede ghettoudspil.

Hos førstnævnte handler det blandt andet om, at regeringen gerne vil forbyde modtagere af integrationsydelse at flytte ind i de hårdeste ghettoområder.

Regeringen vil også gerne sætte ydelsen ned for kontanthjælpsmodtagere, der flytter ind i et ghettoområde.